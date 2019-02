Sokoleč, Poděbrady – Tři body a dvě příčky v tabulce od sebe dělí fotbalové týmy Sokolče a poděbradské Bohemie. Tyto okresní celky se utkají v neděli v Sokolči. Derby krajské I.A třídy mezi nesmiřitelnými rivaly bývá vždy dost dramatické. Nikdo nechce prohrát, jde o prestiž. Na podzim vyhrála na stadionu Bohemie dva nula Sokoleč, mužstvo z lázeňského města má tedy soupeři co oplácet.

Martin Hadvičák je mezi gólmany zatím nejlepší, branku nedostal v osmi zápasech. | Foto: Deník / Malinovský Vladimír

Bodový rozdíl je před nedělním střetnutím opravdu minimální. Jaký je ale hlavní rozdíl mezi oběma týmy podle zástupců obou klubů? „Rozdíl je v defenzivní práci. Neumíme hrát v defenzivním bloku podle mých představ. Dostáváme branky většinou z brejků," říká před utkáním hrající trenér sokolečského mužstva Radek Hruška, jehož tým ztrácí na vedoucí Horky nad Jizerou a druhé Polepy pět bodů. A ve hře je ještě dvanáct bodů.

„Soupeř má zkušený kádr s větší kvalitou směrem dopředu. My jsme obstojní dozadu," vidí rozdíly Miroslav Tomáš, manažer poděbradské Bohemie.

SOKOLEČ - BOHEMIA PODĚBRADY

27. kolo I.A třídy

neděle 28. 5. 2017

17 hodin

hřiště Sokoleč

Týmy se potkaly na podzim, kdy vyhrála Sokoleč 2:0. A také v minulé sezoně ještě o soutěž níž. Mužstva se tedy velmi dobře znají, jednotliví hráči také. Rozhodnou tedy asi maličkosti, drobnosti. Momentální forma a rozpoložení hráčů v utkání. „Doufám, že rozhodne výhoda domácího prostředí. Doma se nám moc nedaří, je na čase to změnit a někoho ztrestat," směje se sokolečský kormidelník.

Recept na soupeře hledá také protivník. Zda ho najde, to se teprve uvidí. „Především aktivní a včasné napadání soupeře. Musíme se vyvarovat zbytečných standardních situací okolo pokutového území. V jejich zahrávání má Sokoleč velikou sílu," upozorňuje poděbradské fotbalisty jejich manažer.

Sokoleč je spolu s celkem Polep nejproduktivnějším týmem soutěže, dala šedesát devět gólů, Poděbrady jsou zase třetí nejlepší v defenzivě, dostaly třiatřicet gólů. To jsou celkem velké zbraně na obou stranách. „Většinou nám vychází hurá systém, kdy soupeře přestřílíme. Poslední zápas toho byl jasným důkazem. Pro mě jako defenzivního hráče a zároveň trenéra je to frustrující," netají se Radek Hruška.

Solidní defenziva těší i Miroslava Tomáše, zato střílení branek, to je obrovský problém. „To je sice dobrá vizitka, že dostáváme málo branek, ale mě osobně děsí, že ve střílení branek jsme k soupeřům velmi benevolentní," není spokojený s ofenzivou poděbradský funkcionář.

Oba týmy se v jarní části potýkají s rozsáhlou marodkou. Trenérům vždy chybělo hned několik hráčů základní sestavy. Je stav na obou stranách barikády před derby stejný? Nebo se někteří borci uzdravili a budou na derby připraveni? „Všichni jsou připraveni, konečně jsme doléčili všechny šrámy," těší trenéra Sokolče Radka Hrušku.

To Poděbrady na tom rozhodně tak dobře nejsou. „Otázkou je, zda myslíte psychický nebo fyzický stav (smích). Jak bych to řekl? Žádný luxus v této fázi soutěže to není," ulevil si Miroslav Tomáš. „Pět hráčů základní sestavy je mimo hru kvůli zranění nebo zahraničnímu studiu. A to je znát," dodal manažer Poděbrad.

Doma velká bída, venku paráda

Oběma týmům se v letošní sezoně evidentně více daří na hřištích soupeřů. Je to s podivem, ale je to tak. Sokoleč je v tabulce domácích zápasů na devátém místě, Bohemia Poděbrady je v šestnáctičlenném pelotonu dokonce třináctá. A to není dobrá vizitka. Naopak první je tým z lázeňského města v tabulce „venku". Sokoleč je hned v závěsu na třetí příčce.

Statistiky před derby