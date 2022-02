„Zápasem jsme ukončili soustředění, které bylo fajn. Celkově jsme toho udělali hodně, co se týče taktiky i herních věcí. Kaňkou je zranění Sekery, který si v zápase zlomil ruku a musí na operaci,“ uvedl po soustředění a přípravném zápase trenér Slovanu Poděbrady Libor Pala.

Kouč Hlavatý si pochvaloval výhru, s výkonem ale úplně spokojený nebyl

Jeho tým dlouho vzdoroval divizním Horkám. „Soupeř má velkou kvalitu, má výborný tým, řekl bych kvalitou na třetí ligu. My jsme s nimi ale drželi krok. Skvěle hrál na kraji obrany Filip Říha, jeho výkon byl fantastický,“ chválil hráče Pala. „První branku jsme dostali skoro vlastní po chybě gólmana. Pak vyrovnal střelou k tyči Mišák, ale soupeř šel znovu do vedení. Vyrovnat mohl Šulc, ale trefil břevno. Po změně stran jsme to museli prostřídat. Zahráli si dorostenci a kluci z béčka. Ještě nám chyběli Magera, Jiráň a Švára, s nimi bychom hráli ještě vyrovnanější partii. Takže jsme krok drželi v prvním poločase, kdy jsme se jim vyrovnali,“ těšilo poděbradského trenéra.

Branka Slovanu: Mišák. Poločas: 1:2.

Slovan Poděbrady: Hadvičák – Sekera, Štěpánek, Borovička, Říha – Riesz, Bernard, Hran Ca, Havrda – Mišák – Šulc, střídali Ber, Sezima, Pacovský, Marek Lovětínský.