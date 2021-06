Zápasy 3. kola

Skupina A: Bobnice – Žitovlice-Pojedy 0:4 (Machulka 2, Novák, Kymr), Chleby – Všechlapy 5:2 (Richter 3, Jenčík, Karásek – Filipčík, Novotný), Mcely – Drahelice 2:1 (Jouza, Mareček - Landyš).

Skupina B: Litol – Třebestovice 7:0 (Fér 4, Baran 2, Krejčí), Stratov – Bříství 2:1 (Pařízek, Jelínek - Štefík), Semice B – Poříčany B 4:1 (Kavka 2, Walter, Cáska - Koula).

Skupina C: Velenice – Městec Králové B 4:6 (Kaninský 2, Svoboda, Rybář – Míča 2, Doležal, Matoušek, Šoufek, Michl), Slovan Poděbrady B – Hrubý Jeseník 1:5 (Horák – P. Stránský 3, D. Pulda, Rais), Křečkov měl volno.

Program 4. kola

Skupina A: Všechlapy – Drahelice (SO, 17 hodin), Chleby – Bobnice (SO, 17), Žitovlice-Pojedy – Mcely (SO, 17).

Skupina B: Poříčany B – Litol (SO, 17), Bříství – Třebestovice (NE, 17), Stratov – Semice B (úterý 22. 6., 18 hodin).

Skupina C: Hrubý Jeseník – Velenice (NE, 17), Křečkov – Slovan Poděbrady B (NE, 17), Městec Králové B má volno.