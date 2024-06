Přestup „Last minute“ udělal kanonýr Štěpán Kacafírek, který opustil Červené Janovice a namířil si to do Kutné Hory, kde už kdysi působil. Z Janovic odchází rovněž David Mařík, ten putuje do Jevan. Paběnice přišly o Pašiaka, Vykáň o Janouška. Přestupy se také ještě promítly do okresních přeborů. Níže najdete kompletní přehled.