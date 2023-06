Regionální celky zatím této možnosti nijak zvlášť nevyužily, hlavně ty hrající vyšší soutěže. Odchod ze Slovanu Poděbrady ohlásil Pavel Mišák mířící do Břežan, Hlízov zase opouští Ondřej Tomíšek, který do to namířil do Slavoje Vrdy. Naopak z Vrdů odchází do Pátku gólman David Kužurik, za zmínku stojí také přechod mezi okresními rivaly na Kolínsku. Pečecký Filip Sosvor přestupuje do Plaňan.