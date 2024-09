Neregulérní stav hrací plochy je zřejmě na většině fotbalových stadionů na okrese, nikde ale zatím není zmínka o tom, že by bylo hřiště zaplavené totálně. Na některých jsou kaluže i větších rozměrů, u jiných je podmáčený terén vidět až když na něj vstoupíte. Dalo by se říci, že některé trávníky by byly skoro hratelné. Hrozilo by ale určitě zranění, takže odložení víkendového programu bylo asi správné řešení.

„Nemám informace o tom, že by bylo některé hřiště nějak extrémně zatopené. U nás v Poříčanech je louže v rohu, kde je v blízkosti potok, ale nic hrozného. U nás už to bylo kolikrát i horší. Celistvě zatopené hřiště snad není nikde,“ uvedl předseda Okresního fotbalového svazu v Nymburce. „Kluby na našem okrese měly možnost hrát, ale nikdo toho nevyužil,“ podotkl šéf svazu.

Deník zmapoval hned několik fotbalových hřišť a situace v neděli vpodvečer opravdu tak vážná nebyla. Třeba kouč Polabanu Nymburk Víc Caudr uvedl, že hřiště je téměř hratelné. Podobně mluvil i trenér sdruženého týmu Všejany/Loučeň. „Ve Všejanech nám žádné zaplavení hřiště díky naší poloze ani nehrozí,“ uvedl kouč.

Hrát by se určitě nedalo například v Sokolči nebo Přerově nad Labem, ale šílené obrázky to nejsou. „Máme na hřišti kaluže, ale nic hrozného,“ uvedl šéf sokolečského klubu Jindřich Provazník. Městec Králové hlásí dobrý stav hrací plochy, stejně tak Rožďalovice nebo Bohemia Poděbrady a Semice.

Mnohem horší situace je třeba na Kutnohorsku, tam utrpěla hřiště v Bratčicích, Tupadlech a Vrdech přívalem velkého množství vody hodně. Tamními stadiony se voda valí proudem a to je obrovský problém. „Pohled je to hrozný, v tom světle se jeví rozhodnutí zrušit všechny zápasy jako správné. Asi nedává smysl slavit góly, když o dvě vesnice vedle mají hřiště pod vodou a možná nejen to,“ uvedl šéf fotbalu na Kutnohorsku Jan Ďoubal.