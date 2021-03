Fotbalisté Čelákovic se po sestupu opět rychle vrátili zpět do divize. Psala se sezona 2006 - 2007. Klub tak splnil svůj cíl.

Union Čelákovice postoupil zaslouženě. Několika týmům dokázal naložit třeba sedm gólů. | Foto: Deník/ Tomáš Koníček

Co nejrychlejší návrat do divize. To byl hlavní cíl Unionu Čelákovice, který nešťastnou náhodou vloni spadnul.