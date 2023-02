Mužstvo začalo náročný zimní dril v polovině ledna. Na konci tohoto měsíce pak absolvovalo soustředění. „Soustředění jsme absolvovali už koncem ledna, jezdíme pravidelně do Staré Paky. Splnilo to svůj účel, přístup byl velmi dobrý. Jen účast mohla být o něco lepší,“ konstatoval v průběhu přípravy nový kormidelník milovického mužstva Sergej Vlačiha.

Jak už bylo řečeno, Milovice čeká náročné jaro. Půjde o bytí a nebytí. Takže by se daly očekávat změny a příchody kvalitních fotbalistů. Vše je ale zřejmě jinak. „Zásadní změny v kádru směrem dovnitř bohužel v plánu nejsou,“ přiznal kouč. „Naštěstí ale ani směrem ven,“ těší na druhou stranu osmatřicetiletého bývalého obránce.

Je jasné, že sehnat v zimně hráče, je téměř úkol nadlidský. „V zimním přestupovém období jsou přestupy o něco složitější než v tom letním, tak uvidíme, jak to dopadne. Snažíme se dát šanci některým z našich dorostenců,“ podotkl trenér třináctého celku tabulky nejnižší krajské soutěže skupiny C.

Mužstvo v přípravě trénuje třikrát týdně. „S tím, že o víkendu máme buď přípravné utkání, nebo standardní tréninkovou jednotku,“ popsal tréninkový proces týmu jeho šéf.

Kádr je zatím dostatečně široký, počet hráčů je pro trenéra vyhovující. „Trénujeme zatím společně s několika hráči B týmu a snažíme se postupně zapojit i mladé kluky z dorostu. Během přípravy se protočilo určitě více než dvacet hráčů,“ má jasno Vlačiha.

Body přípravy byly standardní, jako u většiny dalších celků. „Začátek přípravy je věnován oblíbenému nabírání fyzické kondice. Postupně budeme pracovat na herních situacích,“ plánuje si kouč, jehož tým by měl v přípravném období sehrát šest přátelských utkání. Jde o týmy Lysá nad Labem, Hrubý Jeseník, Kosořice, Čelákovice, Chotětov a Krnsko. „Jsou to týmy od okresního přeboru po I.A třídu a věřím, že každé to utkání splní svůj účel,“ dodal trenér Milovic Sergej Vlačiha.