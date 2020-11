Vyhrál jste mezi jednotlivci až díky závěrečnému kolu, ve kterém jste získal šestnáct bodů. Čekal jste ještě, že můžete vyhrát?

Čekal i nečekal. Před posledním kolem jsem ztrácel tři body na prvního, tak jsem si řekl, že poslední kolo musím zariskovat. A vyšlo to.

Jak dlouho Tipligu hrajete? Jakých nejlepších umístění jste dosáhl?

Tipligu hraji od začátku. A už jsem byl jednou druhý nebo třetí, teď už přesně nevím.

Oblíbenou tipovací soutěž hrají i vaši bratři Petr a Pavel. Co říkali oni na vaše vítězství?

Samozřejmě mi pogratulovali k vítězství. A myslím, že mi to i trochu záviděli (smích).

Soupeříte také s bratry mezi sebou? Probíhá nějaké hecování?

Soupeříme mezi sebou, kdo bude lepší, to je jasné. Ale že bychom se nějak hecovali to ne. To se spíš hecuji s panem Karlíkem (rozhodčí) a Viktorem Kudláčkem v Tipsportu Na Tarase v Nymburce a pořád jim říkám, že se tomu musí rozumět, že to nemůže tipovat kde kdo (smích).

Jaký je váš oblíbený klub a fotbalista? Komu fandíte u nás i v zahraničí? A proč právě tyto kluby?

Sparta Praha. Oblíbeného fotbalistu nemám. U nás fandím Spartě a v zahraničí Barceloně.

Tipujete raději vyšší soutěže jako jsou divize nebo krajský přebor nebo máte radši zápasy okresních soutěží? Co je pro vás snazší?

Raději tipuji vyšší soutěže. V okresních soutěžích člověk neví, jestli se mužstvo vůbec sejde, jestli budou hrát v jedenácti.

V průběhu podzimní části soutěže jsme museli improvizovat, zápasy okresních celků jsme museli nahradit zahraničními soutěžemi. Byl to pro vás velký problém nebo jste byl rád, že soutěž vůbec pokračuje?

Myslím, že to pro mě problém nebyl a byl jsem rád, že soutěž pokračuje, protože jsem to měl dobře rozehrané.

Nakonec vám vynesly výhru zápasy Ligy národů…

Ano. Myslím, že je to o štěstí a náhodě, protože to nebyly vůbec jednoduché zápasy.

Jaký máte recept pro ostatní hráče, jak se stát vítězem dlouhodobé tipovací soutěže?

Mít vždycky více bodů, než ti ostatní (smích).

Martin Hůlka

Bydliště: Nymburk

Narozen: 1976

Zaměstnání: TS Nymburk

Znamení: Rak

Oblíbené sporty: hokej, basketbal

Oblíbené jídlo: vše dobré

Oblíbené pití: pivo

Oblíbený film: nemám

Oblíbená hudba: nemám