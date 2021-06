Lysá – Čelákovice 4:3

Tradiční derby mělo svého favorita v týmu domácích. Ale byli jsme to hosté, kteří se v úvodu zápasu ujali vedení proměněnou penaltou Kadeřábkem. Vedení jim dlouho nevydrželo, Lysá srovnala a po půlhodině hry otočila skóre. Ještě před přestávkou usměrnil Haloun do sítě centr a bylo srovnáno. Ve druhém poločase došlo k několika změnám a úroveň hry poklesla. Přesto Haloun po centru Štrobla získal pro Union vedení. Zápas měl dramatický závěr. Sedm minut před koncem domácí po zaváhání čelákovické defenzívy srovnali a v 86. minutě po brejku Brabec rozhodl dorážkou o výhře favorita.

„Byl to hodně divoký zápas se spoustou chyb a šancí na obou stranách. Pro nás se šťastným koncem. Cením si toho, že jsme dokázali zápas v závěru otočil,“ okomentoval krátce utkání hrající trenér lyského mužstva Matěj Brabec.

„Utkání mělo dobrou úroveň a zasloužilo si remízu. V prvním poločase jsme byli lepším celkem, dařila se kombinace, hráči měli dobrý pohyb. Domácí těžili ze svého důrazu a rychlosti, jejich brejky nám činily potíže. Po přestávce a střídání se hra srovnala bylo několik nevyužitých možností na obou stranách. Celkově bych řekl, že to byl dosud náš nejlepší výkon, přesto jsme udělali chyby v defenzívě a to nás stálo body. Dobrým výkonem se prezentovali brankař Janda i záložník Filip. Rozdílovým hráčem byl domácí Brabec,“ řekl k zápasu trenér Unionu Čelákovice Radek Skuhravý.

Branky: Brabec 2, T. Kříž 2 – Haloun 2, Kadeřábek. Poločas: 2:2.

Milovice – Polaban 3:4

„Do utkání s kvalitním týmem Nymburka hrajícím ještě nedávno divizi jsme chtěli nastoupit zodpovědně a pozorně bránit a hlavně nedostat brzy gól, což byl opak. Hned v první minutě jsme inkasovali a zanedlouho inkasovali i druhý gól. A to už s námi nevypadalo dobře. Kluky ale musím pochválit, nevzdali to a makali až dokonce. A byli jsme rovnocenným soupeřem, ne-li i lepší v některých fázích hry. Dlouho jsme pak drželi výsledek tři tři, ale ukázala se naše fyzická stránka a soupeř dokázal dát vítězný gól. I když jsme si pak ještě jednu šanci na vyrovnání vytvořili, ale bohužel jsme nedali, přesto jsem po tomto zápase velice spokojený. Po utkání byli spokojení i fanoušci, kteří jsou tady samozřejmě jako každý zápas výborní. Takže krásný den a palec nahoru, i když se prohrálo,“ culil se trenér Milovic Tomáš Mencl.

„Úvod se nám po dlouhé době vydařil, ale pak to zase sklouzlo do průměru, což se nás drží. Na góly se hrozně nadřeme a góly dostáváme po hloupých chybách, které dokáží využít i týmy I.B třídy. Je to z naší strany takové syrové, není to ono. Vedli jsme dva nula, měli jsme hru pod kontrolou, ale dostali jsme branku z půlky hřiště, pak po chybě druhý a začneme se klepat. Je na nás deka,“ přiznal trenér nymburského Polabanu Lukáš Vlk.

Branky: Solar, Dlouhý, Vojtíšek – Bartoš 2, Jarschel, Novotný. Poločas: 2:3.

Ostrá – Semice 2:4

„Vstup do utkání nám těžce nevyšel. V páté minutě jsme prohrávali dva nula. Postupem času jsme se z tohoto šoku oklepali, začali se soupeři herně vyrovnávat a do poločasu se nám podařilo Manhartem snížit. Jak nám nevyšel nástup do zápasu, tak vstup do druhé půle byl z naší strany o poznání lepší a dokázali jsme vyrovnat. Obrat mohl za pár minut dokončit Dozorec, ale hlavou trefil brankáře a ani dorážející Šedina s Bímou nedokázali dostat balon do sítě. Po hodině hry jsme prostřídali a než se sestava ustálila, inkasovali jsme třetí gól. Šance na vyrovnání jsme nevyužili. Moudrý trefil hlavou tyč, Sirůček z malého vápna přestřelil poloprázdnou bránu a Bímovu hlavičku reflexivně vyrazil gólman. Následně jsme inkasovali počtvrté a o výsledku bylo rozhodnuto,“ popsal utkání hrající trenér Ostré Lukáš Dejl.

„Vedli jsme od čtvrté minuty dva nula, před půlí jsme inkasovali a po půli bylo vyrovnáno. Nakonec jsme přidali další dvě branky. Byl to ale spíš boj. Herně jsme nebyli tentokrát moc přesvědčiví. Projevila se absence tří hráčů základní sestavy. Ostrá bojovala, ale my jsme to zlomili na naší stranu,“ radoval se z vítězství vedoucí semického mužstva Miroslav Čepelka.

Branky: Manhart, Dejl – Cáska 2, Bříza, Rychtařík. Poločas: 1:2.