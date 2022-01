Vyhrál jste v anketě o nejlepšího střelce okresu. Hlasování čtenářů rozhodlo ve váš prospěch. Co na to říkáte?

Moc bych chtěl poděkovat svým spoluhráčům za hlasy , které mi do ankety poslali. Nikdo jiný mi asi hlas neposlal (smích).

Sledoval jste anketu po celou dobu a díval se na to, jak si vedou vaši soupeři?

Nesledoval, vůbec mě to nenapadlo.

Ve své soutěži jste na podzim nastřílel nejvíce gólů. Cítil jste střeleckou formu?

Střeleckou formu mám stále stejnou (smích). Fotbal je kolektivní sport a kdybych neměl okolo sebe výborné spoluhráče, tak bych tento rozhovor nemusel dělat.

Čím si vysvětlujete, že jste soutěž vyhrál právě vy?

Vyhrál jsem díky spoluhráčům na hřišti a hlavně u internetu (smích).

Díky vašim podzimním trefám jste byl v anketě ve společnosti nejlepších kanonýrů jednotlivých soutěží. Koho byste za vítěze vybral vy a proč právě jeho?

Za vítěze bych vybral každého, kdo hraje amatérský fotbal, dává tomu čas ve svém volnu, který by mohl trávit jinak.

Střílení gólů se od útočníka čeká. Je pro vás vítězství v této anketě nějak zavazující pro jarní odvety?

Pro mě to není zavazující, protože já hraji fotbal s láskou a ne pro počet gólů, i když jsou samozřejmě důležité.

Na jaké období své dosavadní hráčské kariéry nejraději vzpomínáte a proč?

Každé hráčské období má něco. V Sadské jsem vyrůstal, ta mě vychovala a získal jsem tam spoustu zkušeností a zažil hodně zábavy se spoluhráči. To byla mladá léta. Teď jsem v Křečkově, dospěl jsem a vidím určité věci jinak. Ale ve fotbale jdu stále do všeho po hlavě. Míč si jen tak vzít nenechám a protivníkům to zadarmo nedám!

Nedávno skončily Vánoce a chvíle volna. Jak jste si je užil a co vám během vánočních svátků udělalo největší radost?

Největší radost mi udělalo, že jsme všichni zdraví. Ano samozřejmě stromeček a celá rodina kolem něj, dobré jídlo a pití, spousta dárků. Ale být zdravý je prostě nejvíc.