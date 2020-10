Osm utkání a pouhé tři body. To je prozatímní bilance fotbalistů Polabanu Nymburk. „Po změnách, které v klubu nastaly po Novém roce, jsme museli razantně sáhnout do hráčského kádru, který na jednu stranu nějakou kvalitu měl, ale s deseti body na tom po podzimu také nebyl zdaleka nejlépe. Rozhodli jsme se proto hrát s hráči, kteří v Polabanu za stávajících podmínek chtějí působit a zároveň dávat příležitost našim odchovancům. Vše samozřejmě ve zdravých a udržitelných ekonomických podmínkách. Poslední jsme proto, že jsme dali nejméně branek a druzí nejvíce inkasovali, to je jednoduché. Skladba hráčského kádru jde samozřejmě za mnou,“ sype si popel na hlavu trenér nymburského mužstva Lukáš Vlk.

Po nepovedené nedohrané minulé sezoně přišlo rozhodování o působení týmu v soutěži. V klubu se rozhodli pro divizi. Prostor pro názor dostali i samotní hráči. „Na hráčském mítinku před novou sezonou jsme s hráči diskutovali o možnostech, nakonec z toho vzešlo rozhodnutí zůstat v divizi,“ uvedl Vlk.

Nyní si někdo může klást otázku, zda byla chyba přihlásit divizi. Zda to není pro současný tým velké sousto. „V první řadě je potřeba říct, že je odehraných osm kol. I když není situace nijak růžová, já si myslím, že se ještě o divizi popereme. Uděláme pro to po sportovní stránce maximum možného,“ neskládá předem zbraně trenér Polabanu.

V prvním zápase nové sezony porazili nymburští fotbalisté doma Náchod. To jsou zatím jediné body, které urvali. „Já si nemyslím, že by nám to mělo uškodit. V tomto duelu jsme podali velmi dobrý výkon a kluci se přesvědčili, že s nasazením, dobrou organizací hry a trochou sportovního štěstí, se dá hrát i s tak kvalitním mužstvem jako je Náchod. Bohužel nás to štěstí záhy opustilo v Poříčanech,“ zavzpomínal kouč na první zápasy letošní přerušené sezony.

V Kolíně dostal Polaban devět gólů. Muselo být hodně náročné motivovat hráče do dalších zápasů. „Kolín je v současnosti daleko před námi. Myslím nejen před námi. Nejeli jsme tam s cílem třech bodů, ale devítibrankový příděl byl zcela mimo. Byl to náš nejhorší výkon. Když prohráváte po patnácti minutách tři nula s takovým soupeřem, není co řešit,“ řekl k debaklu Vlk.

Jenže jeho tým nezvládl ani další dvě derby. V Poříčanech prohrál 0:2, v Kutné Hoře 1:2. „V Poříčanech jsme museli trochu improvizovat se sestavou, a když se k tomu přidala v šesté minutě přísná penalta a zároveň ještě přísnější vyloučení, velmi zkušený domácí celek si utkání už pohlídal. V Kutné Hoře jsme si vstřelili v podstatě vlastní gól na jedna dva patnáct minut před koncem. Utkání bylo vcelku vyrovnané, bohužel jsme neproměnili naše šance,“ popsal obě derby nymburský kormidelník.

Který zápas byl tedy nejpovedenější? „Samozřejmě Náchod, kde jsme byli spokojeni s produktivitou, ale hlavně s nasazením a přístupem,“ vypíchl důležité atributy jediné výhry kouč Polabanu. „Ani v Kosmonosích jsme, myslím, i přes prohru jedna čtyři neodehráli špatné utkání. Naopak bychom nechtěli opakovat Kolín ani Trutnov.“

Mladý a málo zkušený kádr by měli táhnout protřelí borci Škarecký se Svobodou. „Oni se snaží, ale rozhodně na to nejsou sami. Hráči jako Nepovím, Herčík, Novotný, bratři Dudlové, Plaček, Kotek nebo Daněk mají už v divizi něco odehráno a měli by patřit těm tahounům. Někteří mají dobré momenty, ale spíše se v této roli teprve hledají. To je myslím náš hlavní problém. Hráčům, kteří měli být těmi lídry, se prostě příliš nedaří,“ uznal Lukáš Vlk.

V zápasech mužstvo často srážely velké individuální chyby. A také vlastní góly. Nymburští si jich dali pět. To je pořádná smůla. „S tím jsem se ve svém fotbalovém životě ještě nesetkal. Z části to je otázka smůly, ale také záležitost fotbalové dovednosti,“ má jasno šéf nymburské lavičky.

Bodová ztráta v tabulce na některé celky výš postavenými není tak velká. Navíc Nymburk hrál hlavně s týmy z horní poloviny tabulky. „Škoda že je soutěž přerušená, byli před námi právě tito soupeři. Rozhodně na nic nerezignujeme a chceme pro záchranu v soutěži udělat maximum. Věřím, že se o to ještě porveme,“ dodal odhodlaně trenér nymburského týmu Lukáš Vlk.