Setkání současných i bývalých hráčů, funkcionářů i fanoušků. Fotbalový klub z Městce králové bude slavit kulaté jubileum. Klub funguje už rovných sto let. A to se musí jak se patří oslavit.

Program je hodně nabitý a nebude problém strávit na hřišti celý den. „Chceme přilákat co nejvíce lidí nejen z Městce, ale také ze širokého okolí. Myslím, že to bude stát za to. Sejde se tady řada bývalých i současných ligí, kteří měli a mají s naším klubem co do činění,“ uvedl předseda královéměsteckého klubu Oldřich Bíža.

Jeho slova doplňuje i předseda bývalý, který vedl klub dlouhá léta, Jaroslav Smutný. „Bude to příjemné setkání. A já doufám, že sem dorazí hodně lidí. Bude to stát za to,“ je přesvědčený bývalý funkcionář.

Sobotní program začne v 9 hodin turnajem mládežníků. O hodinu později sehrají své utkání dorostenci a ženským A týmem Pardubic. V poledne vypukne souboj Sparty Praha kategorie U11 s o dva roky staršími hráči RMSK Cidlina. To hlavní přijde na řadu v 15 hodin. Královéměstecký A tým se postaví týmu internacionála a sparťanské legendy Jana Bergera. „Samozřejmě nebude chybět bohatý doprovodný program, občerstvení a prodej reklamních předmětů SKMK,“ uvedl Bíža.

V areálu koupaliště začne v 15 hodin Zvěřinec kapely Yellow Sisters, od 19 hodin pak vystoupí Sendwitch, Rybičky 48 nebo Lucie Revival.

Kdo nebude mít málo, neměl by chybět ani v neděli odpoledne. Od 14.30 hodin si zahraje domácí stará garda, v 17 hodin pak zakončí program utkání béčka Městce Králové v mistrovském derby okresního přeboru s Kněžicemi.

„Všichni jste do Městce srdečně zváni,“ dodal předseda městeckého klubu Oldřich Bíža. (mal)