Ve Všejanech proběhly oslavy výročí 90 let místního fotbalu. Program byl bohatý a oslavit tuto akci přišlo mnoho lidí. Odehrát utkání se všejanským týmem neodmítl ani Sigi team, což bylo pro návštěvníky velkým lákadlem.

Všejanský fotbal oslavil 90. výročí za přítomnosti řady fotbalových hvězd. | Foto: archiv klubu

„Myslím, že se to povedlo. Na akci se přišlo podívat více, než 300 diváků, a to nepočítám hráče a pořadatele. Bylo to hezké,“ řekl na úvod trenér všejanského týmu Jan Truksa.

Nejen místní, ale i další lidé se těšili na zápas, ve kterém se proti sobě postavil A tým Všejan se Sigi teamem. V hostujícím týmu mohli fanoušci vidět třeba Ladislava Vízka, Antonína Panenku, Jiřího Šmicera nebo Horsta Siegla. Výkop utkání byl v 18 hodin. Před tímto hlavním zápasem proběhlo ještě derby všejanských mladších přípravek. „Naše A mužstvo nastoupilo po zápase mladších přípravek proti Sigi teamu. Po druhém poločase byl výsledek 8:6 pro Sigi team. Řekl bych, že to bylo pohledné utkání. Oni přijeli trochu s mladším týmem, takže to mělo náboj. Nebyla to žádná stará garda v chůzi,“ usmíval se Truksa.

Po ukončení zápasu proběhla autogramiáda. „Po závěrečném hvizdu si děti, rodiče i ostatní přítomní dojít pro podpisy hráčů ze Sigi teamu. Tito hráči tady zůstali po zápase, někdo i déle. Celkově musím uznat, že jednání s nimi bylo velmi příjemné a bez jakýchkoliv problémů,“ chválil hosty trenér ze Všejan.

Když skončila fotbalová podívaná, přišla na řadu kapela Klasickej postup a zábava do nočních hodin. „My jsme byli spokojeni, všechno se povedlo podle představ. Stihli jsme předat i ocenění našim žákům a trenérovi, kteří vyhráli svoji soutěž. Bylo to vymazlený. Děkujeme všem, kdo se přišli podívat,“ shrnul Jan Truksa.

Sestava Sigi teamu: Jiří Bobok, Tomáš Panenka, Lukáš Hartig, Marek Smola, Petr Voříšek, Jaroslav Černý, Ladislav Vízek, Antonín Panenka, Jiří Šmicer, Horst Siegl, Jaroslav Bednář, Ladislav Volešák, Václav Koloušek, Tomáš Vlasák, Zbyněk Pospěch.