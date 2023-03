Josef Pavliš, trenér Ostré (I.B třída): Moc informací o tom nemám. Pouze to, co se člověk doví z tisku. To je myslím první problém - malá informovanost. Netuším, zda tento krok s kluby vůbec někdo konzultoval. Rád bych věřil, že to bude posun k lepšímu, ale nejsem o tom úplně přesvědčený. Ke zkvalitnění soutěží jistě dojde, když se jedna úroveň zruší (I.B), ale obávám se, že sezonu před tím to bude hodně divoké. Údajně se už v našem fotbale jedna reorganizace soutěží uskutečnila, ale neměla dlouhého trvání.

Martin Šulc, trenér Kostomlat (okresní přebor Nymburska): Chystaná reorganizace soutěží se mi jeví jako dobrý krok, pokud bude vše do detailů připravené a všichni budou s jasně stanovenými pravidly včas obeznámeni. Myslím, že se zatraktivní regionální soutěže, zvýší se kvalita soutěží, přibudou derby a ta by mohla lákat fanoušky. Takže by se toto mohlo odrazit i na návštěvnosti v pozitivním světle.

Zdeněk Novák, trenér dorostu Velký Osek (krajský přebor): Každá změna přináší pro a proti. Stavíme se k tomu spíše zdrženlivě. Ze začátku by to přineslo velké výkonnostní rozdíly v soutěžích. Co se nám naopak líbí, je označení soutěží – první až třeba devátá liga.

Miroslav Doležal, jeden z trenérů Poříčan (krajský přebor): Restrukturalizace soutěží z mého pohledu může přispět ke zkvalitnění soutěží, zatraktivnění a k udržitelnosti fotbalu jako takového. Na druhou stranu to nese spousty otazníků a stále nevyřešených věcí s tím spjatých. Negativem může být, že spousta týmů zažije sestup a pád a ne každému se to bude líbit a může do fotbalu vstoupit lidské ego.

David Linhart, trenér Hlízova (I.A třída): Přesně nevím podrobnosti, ale vím, že by se měla rušit I.B třída, což je za mě dost nešťastné, protože si nedovedu představit, že třeba vítěz okresního přeboru Kutnohorska postoupí rovnou do I.A třídy, protože by schytával velké příděly. Ale po sezoně, dvou se třeba kvalita čtyř I.A tříd sníží a rozdíl už nebude takový. Co se týče přejmenování soutěží na ligy, tak si nemyslím, že zavedené jména soutěží je za každou cenu nutné měnit.

Tomáš Kubánek, hrající trenér Bohemie Poděbrady (I.A třída): Obecně nejsem proti restrukturalizaci, ale záleží, z jakého úhlu pohledu se na to dívám. Co se týče zúžení třetí ligy pouze na jednu skupinu, to by mi nevadilo, ale jako velký nesmysl mi přijde podmínka, že by třetí ligu hrálo maximálně šest B týmů ligových klubů. Pokud budou B týmy lepší než dospělé týmy, tak přece nespadne B tým například z desátého místa, když by z druhé ligy spadlo jiné béčko. S tím by ovšem musela souviset povinnost ligových týmů nahlašovat například osmnáctičlennou soupisku, nikoliv jedenáctičlennou, jako je to doposud. Český fotbal by u klubů hrajících třetí ligu měl řešit primárně zázemí klubů a jejich práci s mládeží! Co se krajských soutěží týče, tam jednoznačně nesouhlasím se zrušením I.B tříd. Už takto jsou rozdíly mezi jednotlivými soutěžemi ohromně znát, takto by se propast ještě rozšířila. Neumím si představit, že mužstvo, které vyhraje okresní přebor, by mělo hrát I.A třídu. Minimálně ve Středočeském kraji je to dle mého názoru nepředstavitelné. Ideální variantou by bylo pouze zúžení I.B tříd - např. krajský přebor, dvě I.A třídy a tři I.B třídy. Samostatnou kapitolou uvažování je pro mě otázka, co by se dělo mezi kluby v otázce s rozhodčími, kdyby spousta týmů měla hrát o sestup. Jelikož český fotbal se bohužel zatím nemění.

Milan Svoboda, hrající trenér Sadské (I.B třída): Já tomu fandím. Myslím, že by se zkvalitnily okresní soutěže. Přece jenom I.B třída je takový lepší okresní přebor až třeba na první tři celky. I my se už v klubu budeme muset nad otázkou změn zamyslet a dobře se na to připravit. I z tohoto důvodu jsme se rozhodli nyní v zimním přestupovém období nenakupovat nějaké hráče. Raději dáme šanci našim mladíkům z dorostu.

Jiří Ptáček, trenér Velimi B (I.B třída): Zatím nedokážu jasně říct, jestli je to dobře nebo ne. Vidím ale hodně znatelný rozdíl mezi okresním přeborem a I.B třídou, kterou teď hrajeme. Rozdíl je v rychlosti i fotbalovosti. To samé pak platí o rozdílu mezi I.B třídou a I.A třídou. Je ale pravda, že hráčů je stále méně. Takže až čas ukáže, jestli je to správný krok. My to musíme přijmout.

Miroslav Tomáš, manažer Českého Brodu (divize): Nemyslím si, že to je ku prospěchu fotbalu. Vedení fotbalu by se mělo zabývat podstatnějšími věcmi, jako je přísun financí na provoz klubů, trenérů mládeže, vylepšení zázemí a vybavení klubů.

Libor Tichý, trenér Kutné Hory (krajský přebor): Popravdě jsem zatím neměl čas o tom nějak přemýšlet. Vím, že se něco chystá, ale jestli se to bude týkat i nás v tuto chvíli nevím.