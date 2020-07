Poříčany – Motorlet 3:3

„První poločas z naši strany nám dělal problém pohyb hostujících hráčů, kdy jsme je pozdě zachytávali a soupeř byl lepší a zaslouženě vyhrál první poločas nejtěsnějším rozdílem,“ hodnotil první poločas zápasu trenér poříčanského mužstva Zdeněk Šmejkal. „Druhý poločas jsme trošku vysunuli hru a začali napadat už od gólmana a hra se úplně změnila. Soupeře jsme začali jednoznačně přehrávat a otočili stav utkání až na tři jedna. Poté jsme mohli definitivně rozhodnout, ale bohužel pálili jsme své šance. Ke konci zápasu jsme sestavu opět prostřídali a vypadli trošku ze hry. Nechali jsme si dát dva naprosto zbytečné góly,“ uvedl po utkání kouč Poříčan.

Ze ztráty téměř vyhraného utkání ale vědu rozhodně nedělal. „Dobře ze to přišlo teď v přáteláku,“ hlesl Šmejkal a pak nešetřil slovy chvály. „Určitě musím pochválit kluky, co šli do druhé půle za jejich nasazení. A především bych chtěl vyzdvihnout výkon Tomáše Bíma, který jde každým zápase nahoru,“ dodal trenér poříčanského celku.

Další utkání hrají Poříčany v sobotu na půdě Velimi, zápas začne v 10 hodin. Půjde tak o pikantní souboj trenérů otce a syna Šmejkalových.

Branky Poříčan: Stárek , Petr, Kutina. Poločas: 0:1.

SK Poříčany: Polomský – Pergl, Houžvička, Valín, Kabyl – Zolotuchin, Skořepa, Balšánek, Chlapec, Bím – Petr, střídali Stárek, Gajdasz, Kutina, Dvořák.