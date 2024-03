Ve Vykáni dokáží vždy vytvořit silný a konkurence schopný tým. Ještě nedávno zde působili třeba bratři Lukáš a David Jarolímové, v kádru je bývalý futsalový reprezentant Martin Dlouhý. A byli zde i další zajímaví plejeři. A teď jsou tu znovu ostřílení fotbalisté z vyšších soutěží. „Přišel k nám Václav Janoušek, je to útočník, kterého jsme získali Jíloviště. Dále jsme získali Pavla Vyhnala z Malešic, který by pro nás měl být velkou posilou. Prošel totiž i ligovými týmy,“ pochvaluje si Václav Bryndza, manažer Čechie Vykáň.

Vyhnal byl dlouho hráčem pražské Slavie, ve výčtu svých angažmá má třeba Bohemians 1905, Vlašim, Zlín, Vyšehrad, Teplice nebo Táborsko.

„A ještě přišel Patrik Růžek, toho jsme přivedli ze Záp a je to posila do obrany,“ uvedl manažer. Posledně jmenovaný kvůli svému zranění nemohl dále působit v třetiligovém celku. „A také se nám vrátil gólman Láska, který byl půl roku v Nehvizdech. Z kádru odešel jen Sakhulov, který se vrátil do pražských Spojů,“ doplnil pohyb v kádru Bryndza.

Jak vidno, Vykáň svůj tým pořádně okysličila. Hlavně proto, že se nechce strachovat o setrvání v soutěži. „Je to těžký ročník, takže cíl je stejný – udržet se v soutěži,“ podotkl manažer Čechie.

Jeho tým začal s přípravou hodně pozdě, až na konci února. A s tréninkovými dávkami to také rozhodně nepřeháněl. „Trénovali jsme jednou týdně. V této době je hodně těžké dostat hráče na trénink. Takže tréninkových jednotek moc nebylo, je to složité,“ ulevil si Bryndza. „Jinak jsme trénovali na umělé trávě v Brandýse nad Labem. Co se týče těch tréninků, v nich jsme se zaměřili na herní činnost,“ přidal.

Vykáň měla naplánované tři přípravné duely. „Byl to takový anglický týden. Hráli jsme v neděli, ve středu a zase v neděli,“ řekl funkcionář klubu. „My musíme vsadit na to, že se hráči připravovali hlavně sami,“ dodal manažer Vykáně Václav Bryndza.