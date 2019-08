Na prvoligového soupeře si brousí zuby v Zápech. Přední klub ČFL už ve své Teletník areně zatopil nejednomu favoritovi. K repríze sedm let starého vzájemného utkání dorazí Bohemka.

Na domácí straně se ještě najdou pamětníci tehdy vyhraného úvodního poločasu s konečnou porážkou 1:3. Jedním z nich je současný trenér mužstva Miroslav Doležal, právě on poslal tehdy čerstvě třetiligový tým do překvapivého vedení. Na svou stranu klokani překlopili duel až pět minut před koncem řádné hrací doby.

Zajímavou konfrontaci slibuje také duel mezi Velvary a Žižkovem. Viktorka je po šesti kolech asi nejpříjemnějším překvapením Fortuna národní ligy. Tři výhry v řadě, navíc bez inkasovaného gólu, vyšvihly celek od žižkovské věže na třetí místo tabulky.

O tom, že v poháru nehodlá Slovan podcenit, svědčí i návštěva Zdeňka Haška, kladenského trenéra ve službách Pražanů, na víkendovém utkání Velvar s béčkem Jablonce (1:2 np). Koneckonců řadu hráčů Velvar ještě na jaře vedl v Litoměřicku. „A nejen ty, také další kluky, celkem jich je dvanáct, které jsem vedl. Nejvíc Jakuba Šimkovského,“ vybavil si Hašek, který má pro velvarský klub jen chválu. „Je úžasné, co tady lidi s fotbalem dokázali. Rodinný klub z kraje okresu Kladno je teď jeho jedničkou a má skvělé zázemí s několika hřišti. Vážně klobouk dolů,“ uznale říká Hašek a na utkání se těší, i když dá možnost hráčům z lavičky. „Máme je v kádru proto, že věříme v jejich schopnosti. A jsme zvědaví, jak si povedou v konfrontaci s kvalitním mužstvem Velvar, které jsem viděl už třikrát v akci,“ říká Hašek.

Do třetice pražský ligový klub má namířeno do Králova Dvora. Na jaře ještě prvoligová Dukla cestu proti proudu Berounky absolvovala už v předešlém kole poháru. S divizním ČLU Beroun si nedělala příliš starostí a domácím nasázela sedmičku. Třetiligoví cábelíci by ale přece jen mohli být výraznější překážkou.

MOL Cup – 2. kolo

Středa 28. srpna – 17:00 Velvary – Žižkov, Chlumec nad Cidlinou – Příbram, Vltavín – Vlašim, Zápy – Bohemians 1905, Králův Dvůr – Dukla Praha, 17:30 Štěchovice – Sokolov.

Benešov – Pardubice (3. září), Hostouň – Jihlava (4. září)

Poznámka: pouze zápasy s účastí středočeských týmů.

AGRO CS Pohár SKFS – 1. kolo

Středa 28. srpna – 17:30 Říčany – Jesenice, Olbramovice – Votice, Pátek – Jílové, Petrovice – Tochovice, Liblice – Dolní Bousov, Milín – Sp. Příbram, Městec Králové – Čelákovice, Mnichovice – Suchdol.