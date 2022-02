V první polovině ledna začal Slovan Poděbrady s přípravou na jarní odvety v krajské I.A třídě. Mužstvo trénuje dvakrát týdně jako během sezony, v plánu má sehrát čtyři přípravné zápasy. „Kádr pro přípravu jsme rozšířili o naše dorostence, což je fajn. Na tréninku je tak okolo čtrnácti, patnácti lidí. A to se pak dá něco dělat,“ těší trenéra poděbradského Slovanu Libora Palu. „Tréninky pak mají mnohem větší šťávu,“ mne si spokojeně ruce kouč.

Slovan mimo jiné absolvuje také čtyřdenní soustředění, první přípravný zápas odehraje v sobotu na umělce v Kolíně proti Polabanu Nymburk. Poté se střetne s Bakovem nad Jizerou (v rámci soustředění), Uhlířskými Janovicemi a Modřany. „Čtyři zápasy nám snad postačí. Soupeře neznám, ale to mi nevadí. Potřebujeme se sehrát a je jedno, jestli to bude slabší nebo silnější protivník. Hlavně abychom vyzkoušeli hru s novými hráči, abychom je zabudovali do týmu,“ uvedl Pala.

O koho že se to jedná? Slovan Poděbrady posílí třicetiletí borci Filip Říha z rezervy Českého Brodu a Jiří Riesz z Rejšic. Oba prošli mládeží v Mladé Boleslavi, oba také znají okresní příznivci ze svých předešlých štací. Říha hrál třeba za Sadskou nebo Vykáň, Riesz především za Hrubý Jeseník nebo mládež Bohemie Poděbrady. „Tito dva by nám měli pomoci, navíc zvýšili konkurenci i kvalitu v kádru. Mám s nimi jisté plány na kraji sestavy, takoví hráči nám chyběli a tito by nám měli pomoci,“ podotkl kouč poděbradského mužstva.

Naopak z týmu odešli mladíci Nevečeřal a gólman Holý. „Asi cítili malé vytížení,“ hlesl Pala.

Komplikací je zranění útočníka Lukáše Jiráně. Ten si přivodil zranění během přípravy. „Bude zřejmě asi šest týdnů mimo hru,“ dodal kouč sedmého celku tabulky.

Plán zápasů Slovanu Poděbrady

5. 2. Slovan Poděbrady – Polaban Nymburk (asi 10.15, UMT Kolín)

12. 2. Slovan Poděbrady – Bakov nad Jizerou (18, UMT Vrchlabí v rámci soustředění)

19. 2. Slovan Poděbrady – Uhl. Janovice (asi 10.15, UMT Kolín)

5. 3. Slovan Poděbrady – Modřany (17.30, UMT Poděbrady)