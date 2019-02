Pátek – Okresní fotbalové derby nejnižší krajské soutěže rozhodla jediná branka. Tu dal tři minuty před koncem střetnutí obránce Bartheldy. Díky tomu jeho Pátek porazil v pátém kole soutěže na svém trávníku mužstvo Sadské.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Pavel Slavíček

PÁTEK – SADSKÁ 1:0

Hosté byli hodně blízko bodovému zisku na hřišti nováčka, ale nakonec inkasovali.

„Hrozně mě to štve, i když domácí vyhráli asi zaslouženě," přiznal po zápase trenér poražených Josef Král.

Naopak šťastní byli v domácím táboře. „Se třemi body jsem spokojený. S předvedenou hrou už moc ne," řekl po utkání trenér Pátku Pavel Vančura.

Jeho tým si došel pro vítězství. „Po první půli to mohlo být tak dva dva na šance. Možná jsme měli mírnou převahu, ale bylo to bez většího nasazení z naší strany. Vůbec to nebylo ono. Ve druhé půli jsme měli několik slibných příležitostí k zakončení, ale ne a ne dát gól. Nejprve Kollmann z trestného kopu trefil břevno. V šedesáté minutě šel sám na brankáře Martin Paclík, ale nedal. S blížícím se koncem jsme se tlačili víc a víc do zakončení a odměnou nám byl gól v 87. minutě," řekl Vančura.

„V prvním poločase jsme hráli dobře, měli jsme i dvě velké šance. Domácí byli zaskočeni a nevěděli, co na nás mají hrát. Ve druhém dějství to ale bylo úplně obráceně. To jsme zase nevěděli my. Domácí měli vpředu dva vysoké hráče a dlouhými balony na ně nás přehrávali. Pátek si pak vytvářel šance a my jsme byli posledních dvacet minut pod velkým tlakem. Je to ale škoda, už jsme to měli udržet, věřil jsem, že něco uhrajeme," litoval sadský trenér.

Branky: 87. Bartheldy. Rozhodčí: Brožek. ŽK: 2:2. Diváci: 200. Poločas: 0:0.

TJ Pátek: Král – Adamec, Kohoutek, Bulíř (52. Čáp), Bartheldy – Ryšánek (46. Martin Paclík, 90. Zumr), Sporiš, Bílý, Zelenka (27. Svoboda) – Marek Paclík, Kollmann.

AFK Sadská: Šaroch – Rozsypal, Jirásek, Remsa, Štácha – Hájek (70. Kreische, Čapek, Svoboda, Tolma – Fér, Jizba.