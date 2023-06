Nováček soutěže se neztratil. Spíše naopak, stále čeřil vody v nejvyšších patrech tabulky. Pak přišla možnost postupu do divize, tu ale Sokoleč odmítla. „Kromě toho pravidla, které jsem zmínil, jsme se na jaře potýkali s úzkým kádrem. Hráči byli přetížení. Naším cílem je, aby v týmu byla pohoda. Musíme kádr stabilizovat a omladit. Starší hráči už na sobě nechtějí nést veškerou tíhu. Jsme ale rádi, že pokračují Radek Hruška a Javorek. Za to jsem opravdu rád,“ uvedl trenér sokolečského týmu Jan Hlavatý.

Vybojovat druhé místo v takové konkurenci je pro Sokoleč skvělé. „Pro nás je to fantastické. Je to taková sokolečská pohádka. Chtěli jsme být v první polovině tabulky a hráli jsme o nejvyšší příčky. Dařilo se nám hlavně na podzim, jaro už takové nebylo. Ale dali jsme do toho srdíčko a povedlo se,“ radoval se Hlavatý.

Ten ani na startu sezony takový úspěch nečekal. „To rozhodně ne. S pokorou jsem chtěl být v první polovině startovního pole. Některé výkony pro mě byly až překvapivé, jak jsme to zvládli,“ přidal kouč Sokolče, který se v závěrečném kole také zapsal mezi střelce. Ke konci utkání přišel na plac a gól dal z pokutového kopu.

Moje výkonnost už stoupat určitě nebude, směje se kanonýr Jícha

Sokoleč přivedla na volný přestup dva borce – z Kutné Hory Jakuba Nekvindu, z Hlízova Radka Tafela. „Podařilo se nám je přivést na volný přestup. Už jsme je kontaktovali v zimě, ale chtěli sezonu dohrát ve svých klubech. Ještě řešíme příchody dvou až tří hráčů, měli by přijít do přípravy a pak to budeme řešit dál,“ uvedl kouč Hlavatý. „Mým cílem je mít patnáct hráčů do pole a dva gólmany,“ přidal.

V dalším ročníku bude mít tým na co navazovat. Jeho druhé místo je ale také zavazující. „Budeme chtít navázat na naše výkony, hlavně doma. Abychom bavili naše fanoušky a měli v týmu dobrou náladu. Dáme do hry srdíčko, abychom zase hráli v horních patrech tabulky,“ dodal Jan Hlavatý.