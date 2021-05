„Ještě že se nám vrátil, je to klasický rebel. Hodně rychlý, jak má balon do tahu, už ho nechytíte,“ vypichuje hlavní pozitiva hry fotbalového útočníka Sokolče jeho současný trenér Robert Jirák.

Jako každý hráč má pochopitelně i své nedostatky. „Někdy se nechá otrávit. Ale brzy se vrátí do klidu,“ říká o kanonýrovi Jirák.

Jeho přínos pro tým je cítit také v kabině. „Rád pomůže mladým. Ale nesnese, když nejdou na sto procent jako on. Má moji velkou důvěru. Jak na hřišti, tak mimo něj,“ chválí svého svěřence sokolečský kormidelník.

Ramšák si zahrál také za Poříčany. S nimi postoupil z krajského přeboru do divize. A zde také vzniklo úzké pouto s trenérem Zdeňkem Šmejkalem mladším. „Měli jsme spolu velmi dobrý vztah. Nadstandardní, dá se říci až kamarádský. Je pro každou srandu, je to takový poloblázen,“ směje se Šmejkal. „A pro ty já má slabost.“

Fotbalový útočník sice nabral směr Sokoleč, ale jejich přátelství tím rozhodně nijak neutrpělo. „Doteď jsme v kontaktu. Dokonce si našel holčinu od nás z Českého Brodu. Tak čekáme, až otevřou hospody a můžeme spolu zajít na kávu,“ culí se poříčanský kouč.

Také on vyzdvihl Ramšákovy silné stránky, kterými budí na hrací ploše velkou pozornost obránců všech týmů. „Mezi jeho nejsilnější zbraně patří jednoznačně rychlost, přímočarost, hra jeden na jednoho a týmovost,“ uvedl Šmejkal. Hned ale přidal, na čem by měl čtyřiadvacetiletý fotbalista zapracovat. „Slabinou je jeho hlava a nastavení do zápasu. Má ale potenciál hrát daleko vyšší soutěže,“ má jasno Zdeněk Šmejkal.

Když dostane dobrý míč za obranu, je téměř nechytatelný. Pokud má balon u nohy v šestnáctce, je dost pravděpodobné, že z toho bude gól. V Sokolči má okolo sebe celou řadu borců, kteří mu umí šanci naservírovat. „Ještě je stále mladý a má to všechno před sebou. A neustále se každý rok zlepšuje,“ přemýšlí nahlas jeho sokolečský spoluhráč Petr Šťastný, který patří právě mezi ty, kteří fotbal ovládají na výbornou.. „Je to skvělý dribler, dokáže si velice dobře poradit v zakončení,“ hledá silné stránky spoluhráče z týmu Šťastný.

I zadák a skvělý technik zmiňuje Ramšákovu veselou povahu. „V kabině drží partu. Někdy až moc,“ směje se zkušený stoper Sokolče. „A kdyby na sobě ještě více zapracoval. mohl by hrát klidně ve vyšších soutěžích,“ přidal se k oběma trenérům Petr Šťastný.

V mužstvu Poříčan si zahrál velimský rodák z dalším velimským patriotem Lukášem Seifertem. „Marek je strašně rychlý. Na tréninku chcete hrát na dvě s ním, protože se strašně blbě chytá. Je to klasická motorka. V kabině mel na starost takovou tu kulturní část a to, kam se půjde po zápase,“ řekl na adresu bývalého spoluhráče Seifert.

Také současný parťák z týmu Tomáš Kozel má jen slova chvály. „Mára patří k tahounům mužstva. Umí přejít jeden na jednoho, z čehož těží celé mužstvo. Ovšem občas je to naopak na škodu, že vymyslí nesmysl a chodí do zbytečného rizika. Ale kdyby to nezkoušel, tak nenastřílí tolik branek, či nepřipraví spoluhráči gólovou šanci a nenahraje, což se naučil u nás v Sokolči. Přísahám,“ směje se Tomáš Kozel. „Co rozhodně nesnáší, tak jsou prohry, jelikož na hřišti vždy nechá všechno. Velmi rád se sází nebo dává něco do placu za výhru. V kabině nezkazí žádnou srandu a jeho zásobník je snad nevyčerpatelný. Proto věřím, že má mnoho přátel, poslali mu hlas a zaslouženě vyhrál,“ dodal Kozel.