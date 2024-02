Třicetiletý forvard se vrátil z Německa a jeho kroky vedou opět do Slovanu Poděbrady, kde už to velice dobře zná a v jehož dresu strašil defenzivy protivníků v minulých sezonách. „Vrátil jsem se proto, že do německého klubu se na hrot vrátil jejich odchovanec, takže už nechtěli platit Čecha. Svého kluka měli zadarmo. Dostal jsem sice další nabídky, i z Německa, ale moje hlavní myšlenka byla vrátit se do Slovanu. A jsem rád, že to dopadlo,“ usmíval se Lukáš Jiráň, který porovnal soutěže, které hrál. „V Německu to bylo na úrovni našeho krajského přeboru. Hráči byli fotbalovější, rychlejší a důraznější než tady v I.A třídě,“ podotkl.

Staronový útočník se bude muset v ofenzivě vypořádat se solidní konkurencí. Vepředu nastupuje Kořínek, nyní se vrátil i František Kafka. „S tím jsem samozřejmě počítal. Kafeho znám dlouho a Kořínka jsem znal od vidění. Myslím, že když budeme my tři vepředu, mohlo by nám to vyhovovat. Ale uvidíme, jaké má s námi plány nový trenér,“ uvedl fotbalista Slovanu.

Spojení Jiráň a Slovan Poděbrady už zase funguje. Takže aby se měli obránci a gólmani soupeřů zase pořádně na pozoru. „No já doufám, že to tak bude,“ směje se Jiráň. „Doufám, že mi to tam bude padat, že budu mít zase střeleckou formu.“

Před dvěma a půl lety měl myšlenky s fotbalem praštit úplně. Nakonec to přehodnotil a u fotbalu zůstal. „To už je pryč. Fotbal mi začal rychle chybět. Navíc mě přemlouvali kluci, takže hraju dál. A jsem za to šťastný. Předtím byly moje priority jiné, ale teď chci hrát do té doby, dokud to půjde,“ řekl odhodlaně poděbradský fotbalista.

Právě v době, kdy chtěl s fotbalem skončit, jej naplňovaly jiné sporty, především bojové. U nich ale zůstal, i když jsou tak trochu na druhé koleji. „Pořád chodím na tréninky bojových sportů, v rámci kondice je to super. Takže nadále platí bojové sporty, běhání, posilovna. Teď je ale mojí hlavní prioritou fotbal, abychom se dostali se Slovanem na lepší umístění, než je to současné. Desáté místo je pro klub nedůstojné,“ dodal Lukáš Jiráň.

Slovan Poděbrady je v polovině sezony na desátém místě tabulky krajské I.A třídy, když na podzim nasbíral za vyrovnanou bilanci sedmi výher, sedmi porážek a jedné remízy dvaadvacet bodů.