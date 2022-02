Jeho tým už absolvoval čtyřdenní soustředění v Jičíně. „Bylo to super. „Všichni hráči, kteří na soustředění byli, celý program odmakali. Mám z toho dobrý pocit,“ těšilo sokolečského kormidelníka.

Jičín, Lázně Bělohrad, Poříčany, Spoje Praha a rezerva Českého Brodu. To je výčet soupeřů, se kterými by se měl lídr krajské I.A třídy skupiny B v zimní přípravě utkat. „Jsem rád, že jsme to dali takto dohromady, bude to dobrá prověrka. Hlavně se těším na zápas s divizními Poříčany. Některé celky s námi nechtěly hrát, ale aspoň se zase potkáme pro změnu s jinými týmy, než jsme byli zvyklí. Nakonec nás to těší a jsme za to rádi,“ pochvaluje si soupeře k herní prověrce kouč Hlavatý, jehož tým trénuje dvakrát týdně. „Já myslím, že nám to takto stačí,“ přidal.

Minimální hráčské změny se nevyhnou téměř žádnému celku v přípravném období. Nejinak tomu zřejmě bude i v případě sokolečského kádru. „Pohyb je ale minimální. Vrátit by se měl Lukáš Svoboda, který měl problémy s tříslem, snad už to bude dobré.

Na odchodu je pětadvacetiletý útočník Marek Ramšák, který má podle informací Deníku namířeno do Rakouska. „Chce jít tam, už tam měl údajně podstoupit nějaké testy,“ řekl Hlavatý. To by pro jeho mužstvo byla směrem do ofenzivy obrovská ztráta. S Ramšákem by odešlo jednadvacet gólů z podzimní části sezony. Je momentálně nejlepším střelcem celé soutěže. „Ztráta by to byla skutečná hodně velká. Ale více to nechci komentovat,“ podotkl kouč prvního celku tabulky.

Tím by se ovšem mohla otevřít cesta do sestavy pro jiné borce. Třeba mladíčka Provazníka, který má velký potenciál. „A ještě k tomu na sobě maká,“ pochválil mladého forvarda jeho nadřízený.

Mimo hru je další „střelecký klenot“ Sokolče. Šestnáctigólový Lukáš Křivánek je po operaci kolene. Zranění si přivodil při futsale. „Ten by se ale snad mohl připojit v polovině února. Nesmíme to uspěchat, ale věřím, že bude v pořádku,“ přeje si Jan Hlavatý.

Plán zápasů SK Sokoleč

6. 2. Sokoleč – Jičín (12, UTM Jičín)

12. 2. Sokoleč – Lázně Bělohrad (12, Nová Paka)

20. 2. Sokoleč – Poříčany (18, Poděbrady)

27. 2. Sokoleč – Spoje Praha (17, Satalice)

5. nebo 6. 3. Sokoleč – Český Brod B (čas a místo budou upřesněny)