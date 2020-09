V letním přestupovém období jste odešel z divizního Kolína do divizních Poříčan. Jak se to seběhlo?

Na dovolené se mi ozval trenér Šmejkal, jestli bych měl zájem a cítil jsem, že o mě hodně stojí. Takže po dobrých referencí od kluků, co v Poříčanech kopali, jsme se domluvili.

Proč jste z Kolína vůbec odešel?

Bohužel jsem se po týdnu přípravy zranil na tři týdny a de fakto přišel o zbytek letní přípravy, která je i tak docela krátká. Takže jsem nechtěl sezonu začínat na lavičce a zájem z Poříčan byl velký. Tudíž jsem cítil, že je to správná volba.

Měl jste i jiné nabídky kromě Poříčan?

Nic konkrétního.

V prvním kole jste do utkání s Vysokým Mýtem naskočil do hry po hodině hry a za dvacet minut jste musel zase střídat. Co se přihodilo?

Dostal jsem se do souboje s obráncem Mýta a už jsem byl nastavený, že budu centrovat do vápna. Ale bohužel mě dohrál a já už náraz nečekal, takže jsem nebyl zpevněný a celou vahou spadl na rameno. Při mém štěstí, neštěstí se mi vyhodil klíček v rameni a zpřetrhaly vazy.

Jak to s vaším zraněním vypadá nyní a kdy se vrátíte na fotbalový trávník?

Myslel jsem si, že mám po podzimu, ale měl bych ještě závěr určitě stihnout. Pokud nenastanou žádné komplikace, což doufám, že nenastanou.

Měl jste také problém s kotníkem. Jak je na tom vaše noha?

Kotník už by měl být v pořádku, nebylo to nic vážného.

Poříčany v létě opět získaly další hráče. Jakou má mužstvo podle vás sílu?

Určitě máme sílu na to, abychom potrápili celky, který minulou sezonu hrály v horních patrech tabulky.

Vy jste prožil mládežnická léta v pražské Spartě. Co chybělo k tomu, abyste ve Spartě zůstal?

Bohužel poslední dva roky ve Spartě už jsem spíš promarodil, než byl na hřišti. Zranění mi tu cestu hodně ztížilo, navíc v té době byla ještě juniorská liga a zmínka o B týmu byla v nedohlednu. A já už chtěl hrát dospělý fotbal.

Zahrál jste si také s hráči, kteří nyní válí v první lize. Kdo vám nejvíce přirostl k srdci?

Nejvíc Matěj Pulkrab a Michal Sáček. S klukama jsme dobří kamarádi, každý týden jsme v kontaktu a když je možnost, tak se i vídáme. Pravidelně o letní pauze jezdíme i společně na menší dovolenou na jih Čech si zapádlovat (smích). Ale mám dobrý vztah i s ostatníma klukama co kopou, někteří byli moji spolužáci na základní nebo střední škole.

Vizitka

Bydliště: Kolín

Narozen: 26. srpna 1997

Zaměstnání: student

Znamení: Panna

Další oblíbené sporty: hokej, tenis

Oblíbené jídlo: vyloženě nejoblíbenější nemám

Oblíbené pití: Coca Cola

Oblíbený film: všechno od Marvelu

Oblíbená hudba: Rap, House