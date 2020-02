Čelákovice – Kunice 4:1

Čelákovice odehrály podobný zápas, jako minulý týden. „Hráli jsme podobně jako posledně. Vzadu to bylo bez chyb, což se nám povedlo už druhý zápas, to musím pochválit defenzívu. Do prvního gólu jsme zahodili několik ložených šancí. Některé takové tutové šance prostě musíme dávat,“ komentoval zápas trenér Čelákovic Radek Skuhravý. „Jinak celkově bych kluky pochválil za odvedený výkon. Po dlouhé době jsme se sešli v kompletní základní sestavě a vypadá to, že se trochu zvedáme,“ doplnil trenér.

Branky Unionu: Pánek, Filip, Kadeřábek, Vacek. Poločas: 0:0. Čelákovice: Petr Bařina – Helmich, Pavel Bařina, Soukup, Vacek – Kadeřábek, Náhlovský, Bílek, Pánek – Dalekorej, Filip, střídali Schlosser, Kolovecký, Arazim.

Markéta Stiborová