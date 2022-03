Trenér Polabanu Nymburk Lukáš Vlk se hned na konci podzimní části sezony netajil tím, že bude potřeba kádr zkvalitnit a přivést nové hráče. A to se celkem povedlo. Důležité ale také bylo udržet zkušeného univerzála Martina Škareckého. Osobnost a navíc hráč, který může hrát na každém postu. Z rezervy Českého Brodu přišel Matěj Novotný, který to v Nymburce dobře zná ze svého dřívějšího působení. Z Luštěnic zavítal do Nymburka technický středopolař Jan Ruszo. Na odchodu byl také Hobík, jehož lanařily Dobrovice, ten nakonec zůstal. A v přípravných zápasech chytil střeleckou slinu. „V jednání máme ještě jednoho stopera, jméno ale zatím neprozradím. A s tímto kádrem bychom měli jít do jara,“ řekl jasně trenér Polabanu Nymburk Lukáš Vlk.

Z kádru se tedy pakovali jen Čuřík (Křinec) a Bubla. Druhý jmenovaný byl na Polabanu jen půl roku.

Je asi zbytečné mluvit o cílech mužstva. Ty jsou jasně dané. I když pořádně těžké. To si samozřejmě uvědomuje i trenér. „Je to jednoznačně záchrana. Máme to ale hodně těžké, to moc dobře víme. A to i vzhledem k počtu ohrožených středočeských týmů v divizních skupinách. Chceme pro to udělat sportovně maximum,“ nehází flintu do žita kouč nymburského mužstva.

FOTO: Nový trenér Bohemie Staněk myslí na úprk tabulkou směrem nahoru

Toho po celou dobu těšil i průběh zimní přípravy. „Vcelku jsem spokojený. I vzhledem k tomu, kolik nás chodilo trénovat. Chodí nás pořád dost, takže to musí být znát,“ věří Vlk. „Sehráli jsme osm přípravných zápasů, jen jednou jsme prohráli a jednou remizovali. Takže s tím jsme také spokojeni. Je to dobrý základ pro to, abychom s tím pořadím ve spodní části tabulky zamíchali,“ plánuje si kormidelník Polabanu.

Nejen dobrá docházka a dobré výsledky ho dostávají do pohody. Ale také fakt, že Polaban konečně začal střílet branky. A to může být hodně důležité a rozhodující. „To je velké pozitivum. Proměňování šancí byl náš velký problém. Na podzim i na začátku přípravy. Snad jsme se konečně probudili,“ zaradoval se Lukáš Vlk.

K tomu pomohlo zřejmě i nové rozestavení. „To jsme změnili. Stejně prostě nemůžeme v naší situaci jen bránit, ale musíme být aktivní,“ má jasno kouč.