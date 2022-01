„Zápas byl vyrovnaný. Rozdíl byl ale v proměňování šancí. Hosté v šli v desáté minutě díky důrazu na brankovišti do vedení. My asi dvě velké šance zahodili. Druhou půli jsme se více tlačili do zakončení. Vyrovnali jsme po hodině hry z penalty. Pak jsme dali tyč. A tak nedáš - dostaneš. Hosté využili zmatky v malém vápně a dorazili míč do brány. V sedmdesáté minutě se trefili zpoza vápna do šibenice a po brejku ke konci zápasu přidali čtvrtý gól. Zápas se hrál ve svižném tempu s velmi kvalitním soupeřem. Kladem bylo zapojení tří dorostenců, kteří byli v zápase přínosem,“ těšilo Jaromíra Bulíře hrajícího předsedu páteckého klubu.

„Jsme rádi, že jsme se mohli opět utkat s týmem Pátku. Byl to kvalitní zápas, který se hrál v kvalitním tempu a na kvalitní umělé trávě v Poděbradech. Zápas byl vyrovnaný a rozhodly naše góly ve druhé polovině utkání. Děkujeme soupeři za dobrý předsezonní test a budeme se připravovat na sobotní zápas s pražskou Hostivaří,“ okomentoval utkání střelec dvou červenojanovických gólů kanonýr Štěpán Kacafírek.

Branky: Kalina (z PK) - Kacafírek 2, Jiránek Chvála. Poločas: 0:1.

Pátek: Dřízhal - Bureš, Bulíř, Kohoutek, Jandl - Stibor, Navrátil, Kalina, Stehlík - Bera, Štácha, střídali Churavý, Kadlec, Pařízek.