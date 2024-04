/VIDEO, FOTOGALERIE/ Říká se, že obhájit titul je těžší, než jej získat poprvé. Své o tom asi ví tým Energie AG Kolín, který vyhrál podruhé za sebou Zaměstnaneckou ligu Deníku na hřišti v Polepech. Dalšího ročníku turnaje v malé kopané se zúčastnilo sedm celků. Ve finále porazila Energie tým Swietelsky 2:1. Oba celky se utkaly už ve skupině, tak vyhrál rovněž tým Energie. A v obou těchto duelech rozhodl Petr Sedláček.

Z fotbalového turnaje v malé kopané Zaměstnanecká liga Deníku v Polepech (23. 4. 2024) | Video: Deník/Vladimír Malinovský

Finále nabídlo dost dramatickou podívanou a pozdější vítěz to neměl rozhodně snadné. Jako první totiž inkasoval, když celek Swietelsky udeřil dělovkou z trestného kopu. Jenže vedení mu nevydrželo dlouho a Energie srovnala. Za mohutné podpory svých příznivců chvíli před konce rozhodl Petr Sedláček, bývalý kanonýr Poříčan a dalších regionálních celků. A bylo to hlavou, jak u něj bylo nejčastěji zvykem. A také to bylo po standardní situaci.

„Tak spokojenost,“ culil se autor vítězné finálové trefy Petr Sedláček. „Museli jsme vyhrát, abychom nemuseli příští čtvrtek do práce,“ smál se hráč vítězů. „Gól jsem dal klasicky hlavou. Byla to nacvičená situace, trénujeme to na firmě na chodbě,“ žertoval Sedláček.

Druhé místo tak obsadil tým Swietelsky, který skončil ve skupině B na druhém místě právě za Energií.

Souboj o třetí příčku vyhrálo jasně mužstvo Magna Exteriors, které porazilo tým Colognia Press 6:1. Už v poločase vedla Magna o tři branky. Její třetí místo bylo ale pro hráče zklamáním. „Nejsme spokojeni,“ uved kapitán třetího celku Tomáš Vojtíšek, jehož družina byla loni čtvrtá. „Chtěli jsme se zlepšit o více míst. Chtěli jsme vyhrát a také jsme měli. Mrzí mě, že jsme skončili až třetí,“ ulevil si Vojtíšek. „Jsme znechucení, třetí místo je pro nás slabá náplast za vyřazení v semifinále,“ dodal evidentně zachmuřený kapitán.

Obě semifinálové bitvy byly hodně vyrovnané a rozhodovaly v nich maličkosti. „Jasné výhry ve skupině bývají hodně zrádné,“ řekl před semifinálovým soubojem hráč Magny David Šťastný, jehož celek vyhrál naprosto s přehledem skupinu A s plným počtem devíti bodů. A došlo na jeho slova. Magna prohrála 0:3 s týmem Swietelsky a bylo po naději na zlato. Druhý semifinálový duel vítěze po základní hrací době neměl. Skončil 4:4 a rozhodnout musely pokutové kopy. V nich byli šťastnější hráči Energie AG, kteří přešli přes mužstvo Colognia Press.

Zápas o páté místo přerušilo zranění jednoho z hráčů týmu Philip Morris, který nakonec odešel ze hřiště „po svých“ a za popichování od spoluhráčů. Týmy se dohodly na pokutových kopech, v nich byl šťastnější celek Philip Morris, který porazil VPK 2:1 po čtyřech sériích. „Nejsme spokojeni, jeli jsme sem s jiným cílem,“ uvedl Miroslav Záhrobský z týmu Philip Morris, který dal v turnaji několik branek.

Týmy byly rozděleny na začátku turnaje do dvou skupin. Tu první vyhrál s naprostým přehledem celek Magna Exteriors, který vyhrál všechny tři zápasy. Jeho jízda skupinou byla naprosto suverénní. Šestnáct branek hovoří za vše. Jano bylo už po druhém kole skupiny. Postup do semifinále si vybojovalo také mužstvo Colognia Press, to vyhrálo dva zápasy a bralo druhou pozici. To Philip Morris uhrál jen tři body a to mu stačilo na pouhé třetí místo a tudíž souboj o konečné páté místo. Bez bodu zakončil skupinu tým Dřevařské centrum.

Ve skupině B hrály jen tři celky. Oba zápasy vyhrálo družstvo Energie AG Kolín, obhájce loňského prvenství. V cestě za první příčkou skupiny porazil VPK Suchý i Swietelsky. Druhého jmenovaného porazil nejtěsnějším výsledkem po trefě Sedláčka hlavou. Stejný hráč tak porazil stejného soupeře i pak ve finále. Nad VPK Suchý vyhrál vítěz skupiny jasně 5:1. V tomto duelu zaznamenal tým VPK Suchý vteřinu před koncem utkání čestný gólový úspěch. Druhou příčku bralo se třemi body mužstvo Swietelsky, bez bodu skončil VPK Suchý.