Lysá – Polaban 2:4

Utkání nabídlo šest branek, pět jich padlo až ve druhém poločase. A úspěšnější byli fotbalisté Polabanu Nymburk. Ti vedli už dva nula, jenže Lysá srovnala. V posledních dvaceti minutách ale divizní celek rozhodl dalšími dvěma zásahy.

„Dokud jsme neprostřídali, tak to šlo a bylo to dobré. Soupeř byl lepší na míči, nám chyběli vzadu Švorba a Schneiberg a uprostřed Matěj Brabec,“ vyprávěl Václav Sosnovský, který vedl lyský tým jako trenér. „Špatné to ale nebylo, jako příprava to bylo příjemné zpestření a bylo to dobré,“ řekl Sosnovský.

„Herně jsme byli lepší, více jsme drželi míč a konečně jsme vyjádřili naši převahu i brankově. Hlavně ve druhém poločase,“ hodnotil zápas o třetí místo nymburský kormidelník Lukáš Vlk. „Ve druhém poločase sice Lysá vyrovnala, oba týmy proházely sestavy, ale v závěru jsme měli vetší kvalitu a to se projevilo i na konečném výsledku. Soupeř už toho měl plné zuby,“ dodal kouč Polabanu.

Nápad uspořádat tento turnaj se zrodil v hlavně Petra Jirsy, šéfa lyského klubu. „Turnaj trochu narušilo deštivé počasí, mohlo přijít více lidí, a také situace v Ostré,“ hlesl Jirsa. „Jinak se budeme snažit zachovat tradici, turnaj by mohl být za rok součást přípravy, hrál by se třeba jako jednodenní. V nějaké formě budeme chtít pokračovat,“ uvedl lyský předseda klubu.

Branky: T. Kříž, Herzán – Hobík, Mejzr, Jarschel, Škarecký. Poločas: 0:1.

Slovan Lysá nad Labem: Rathouský – Pokorný, L. Novák, Ježek, Matouš Brabec – T. Kříž, D. Novák, O. Poborský, Veselý – Hanke, Herzán, střídali Skála, Šatný, Horváth, Zápotocký.

Polaban Nymburk: Plaček – Herčík, Daněk, Zoubek, Kotek – Škarecký, T. Svoboda – Landyš, Nepovím, Jarschel – Hobík, střídali Drobný, M. Dudla, Mejzr, Müller.