Nymburk - Největší trest od disciplinární komise okresního fotbalového svazu dostal tentokrát René Kulhánek ze Sadské

Ilustrační foto | Foto: Archiv VLP

Kulhánek nesmí na trávník vstoupit až do konce září a navíc nesmí po celou příští sezonu navléknout kapitánskou pásku.

Během utkání byl totiž po druhé žluté kartě vyloučen, jeho odchod do kabin však nebyl vůbec klidný. „Při odchodu do šatny napadl protihráče. Proto dostal tak vysoký trest,“ vysvětlil mluvčí disciplinární komise Miroslav Čepelka.

To ale nebylo v Sadské vše. Ve stejném utkání s Lipníkem selhala pořadatelská služba. V poločase se při odchodu do šaten strhla „strkanice“ mezi protihráči. Trest za to dostal hlavní pořadatel František Vlach, který nesmí tuto funkci vykonávat do konce letošní sezony.

Tým navíc zaplatí pokutu 2000 Kč a do 30. listopadu 2008 má podmínečně uzavřené hřiště.