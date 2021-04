Naproti tomu Kamara ze ránu pěstí, kterou Kúdelovi udeřil v útrobách stadionu po skončení zápasu, dostal jen třízápasový trest. A jeho spoluhráč Kemar Roofe, který brutálním zákrokem málem přizabil gólmana sešívaných Koláře pouze o zápas více.

Redakce Deníku zjišťovala reakce z fotbalového prostředí na Nymbursku.

„Nechce se mi k tomu moc vyjadřovat. Jednak neznám disciplinární řád UEFA, neznám podrobné šetření UEFA, neviděl jsem zápis rozhodčího ani zápis delegáta utkání. Podle toho, co jsem viděl v televizi a co se píše v tisku, nemůžu hodnotit, zda se Kúdela provinil rasistickou poznámkou či nikoliv,“ vyjádřil svůj postoj nový předseda Okresního fotbalového svaziu v Nymburce Karel Nehasil, který je rovněž krajským rozhodčím.

Jedním dechem však přidal, že reakce slávistického obránce byla naprosto zbytečná. „Ačkoliv chápu frustraci hráče kvůli příliš tvrdé hře soupeře a zranění Koláře, měl si Kúdela tu poznámku, ať už zněla jakkoliv, odpustit. Zvláště proto, že to v osmdesáté osmé minutě bylo již zcela jistě, i proto, že soupeř dohrával v devíti hráčích, vyhrané utkání. A jsem přesvědčen, že si to Ondřej Kúdela uvědomil hned, jak k incidentu došlo,“ doplnil Nehasil.

Hodně vysoký postih pro borce sešívaných hodnotí jako velmi přehnaný také trenér divizních Poříčan a dříve prvoligový fotbalista Zdeněk Šmejkal. „Trest je určitě přepálený. Kdyby to bylo prokázáno, ano chápu. Jinak je to tvrzení proti tvrzení. A i kdyby to řekl , tak by měli oba domácí hráči dostat daleko větší trest než Ondra, nebo aspoň stejný. Přece není možné za ukopnuti hlavy dostat čtyři zápasy, to samé za napadení, to je prostě výsměch. To se UEFA směje Slávii do obličeje. Bohužel,“ diví se kouč Šmejkal.

Dokonce byl nezůstal je u trestů pro hráče. „Plus bych trestal i trenéra domácích, který na to celé koukal. Jako hráče jsem ho obdivoval, ale lidsky mě tímto obrovsky zklamal,“ prozradil kouč divizního celku.

Další z řady, kdo se Kúdely zastává, je trenér divizního Polabanu Nymburk Lukáš Vlk. „V kontextu s tresty pro hráče Rangers s rozsahem trestu pro Kúdelu nesouhlasím. Jinak samozřejmě prokázaný rasismus odsuzuji. Což se ale v tomto případě nepotvrdilo,“ má jasno kouč nymburského mužstva.

Kouč Ostré se pozastavuje nad tím, jak je možné, že hráči Rangers schytali za mnohem hrubší přestupky mnohem menší tresty. „Je otázka, jestli nám to vlastně vůbec přísluší komentovat,“ usmívá se Lukáš Dejl. Hned ale přešel na vážnou notu. „Nejsem zastáncem rasismu, ale myslím, že z celé té věci je zbytečně velká kauza a rozmázlo se to všude do médií. Jak kdyby to bylo prvně, kdy někdo použil sprostá slova nebo urážku soupeře na fotbalovém hřišti,“ ví o běžné praxi na hřištích hrající trenér Ostré.

Toho rozhodnutí příslušných orgánů pořádně rozladilo. „Co nedokážu pochopit je to, že pro UEFU je násobně větší prohřešek, že někdo někomu něco údajně řekl, než to, že někdo někoho při utkání zraní absolutně nesmyslným zákrokem, který mohl mít mnohem horší následky,“ doplnil svůj pohled Lukáš Dejl.

Že bylo počínání slávistického obránce naprosto zbytečné ví všichni. Včetně Kúdely samotného. „Je to hloupost Kúdely, že za stavu, kdy mají jasný postup, jde za hráčem Kamarou a nějakým způsobem ho urazí. I když nikdo neví, co přesně řekl, to ví jen Kúdela sám. Deset zápasů je ale podle mě přehnané, když vezmete, že vlastně za zákrok na Koláře, který mu vlastně mohl ukončit kariéru, dostane hráč Rangers čtyři zápasy,“ nejde na rozum útočníkovi Sokolče Marku Ramšákovi.

Situaci v útrobách stadionu ve Skotsku pak připodobňuje oblíbenému seriálu. „Nechápu, jak se tohle v Evropské lize může vůbec stát, že po zápase Kúdelu napadne hráč Kamara. Připadá mi to jak nějaká scénka z Okresního přeboru,“ kroutí nevěřícně hlavou Ramšák.

Hodně vážně vnímá celou záležitost fotbalista Městce Králové Martin Tůma. „Chápu, že rasismus je v dnešní době celospolečenské téma a je potřeba ho řešit a co nejvíce eliminovat jak z fotbalových stadionů, tak především z každodenního života. Přijde mi ale rozhodně nesprávné rozhodnutí udělit za nepodložený a v emocích řečený verbální rasistický útok násobně vyšší trest než za cílené fyzické napadení potažmo likvidační zákrok, který vyústil ve vážné zranění,“ zamyslel se rychlonohý univerzál. „Pokud tím tedy UEFA chtěla říct, že slovní napadení, byť údajně rasistické, je horší prohřešek než napadení fyzické nebo zranění člověka, můžeme se, podle mého názoru, bavit o velkém začínajícím společenském problému,“ nabízí svůj pohled Tůma.

Také zkušený gólman Milovic Ondřej Fišer viní jako prvního slávistického stopera. Jenže s výší trestu rozhodně nesouhlasí a přijde mi až směšné, jaké tresty dostali hráči skotského klubu. „Od Kúdely to byla naprostá hloupost, měl si to odpustit. Ale s trestem nesouhlasím, je to strašně přísné za to, co nikdo neví, co mu řekl. Kamara zase dostal směšné tři zápasy za udeření pěstí po zápase. Ten měl dostat flastr mnohem větší,je přesvědčený gólman Milovic.

Každopádně Kúdelovi schvaluje na dálku odvolání. „Co se týče Kúdely, určitě bych se odvolal, za to člověk nic nedá. A ještě zákrok na Kováře, to je také směšné. Ten frajer měl dostat na rok stopku a ještě by byl rád, že na něj nebylo podané trestné oznámení,“ dodal Fišer.