Bohemia Poděbrady – Poříčany 3:3

„Slušné utkání, pro nás obrovsky přínosné,“ těšilo hrajícího trenéra Bohemie Poděbrady Tomáše Kubánka. „Pro nás velmi dobrý přátelák. Soupeř nám ukázal, jak se hraje vyšší soutěž. Hráli chytře, byli silní v soubojích, dobře nás dostupovali. Nastavili nám zrcadlo vyšší soutěže. V prvním poločase Poříčany zaslouženě vedly, my jsme prostřídali a povedlo se nám skóre otočit. Ale z poslední střely na bránu soupeř zase vyrovnal. Pro nás super přátelák, my jsme si ukázali, že jsme schopni si s hrou soupeře poradit,“ dodal Kubánek.

„Bylo to naše první přípravné utkání a hráli jsme po dlouhé době. Jsem za něj hodně rád, ukázalo mi to některé věci. Nešlo ani tak o výsledek, každopádně s druhou půlkou utkání nejsem vůbec spokojený. To bylo z naší strany strašné a nedůstojné,“ ulevil si trenér poříčanského celku Miroslav Doležal.

Branky: Křivský, Soukup, Vokatý – Jelínek, Makovský, Lanč. Poločas: 0:2.

Bohemia Poděbrady – 1. poločas: Vokněr – Zumas, Svoboda, Hněvsa, Soukup, Králík, Havránek, Vokatý, Nykodým, Novák, Křivský. 2. poločas: Fiška – Zumas, Uher, Svoboda, Soukup, Kubánek, Havránek (65. Vokatý), Barták, Martínek, Herzán, Novák (65. Křivský).

Poříčany: Vymazal – Plašil, Koutenský, Dvořák, Makovský, Dobřanský, Urban, Řehák, Jelínek, Černý, Dudla, střídali Kaše, Krombholz, Lanč, Jícha.