„Odehráli jsme velmi dobré utkání s kvalitním soupeřem. Nám chybělo šest standardních hráčů a soupeř měl kvalitu. Přesto jsme to odmakali a bylo to velmi dobré. Mladí zápas odjezdili a bylo to i fotbalové. Já jsem spokojený,“ liboval si trenér nymburského Polabanu Lukáš Vlk.

V kádru Polabanu Nymburk se objevilo několik nových tváří. Vacík z Meteoru Praha, který se do Nymburka vrátil, když zde působil v mládežnických kategoriích, dále trenéři zkouší Brynycha ze Semic. Přijít by mohl i Bílek, který hrál na jaře v Horkách a je hráčem Ostré. Navíc se z dlouhodobého pracovního pobytu v zahraničí vrátil Martin Škarecký.

Pohodlná výhra obměněných Poříčan, zahráli si i trenéři Šmejkal a Doležal

Pro Nymburk to bylo druhé přípravné utkání, v tom prvním porazil Kutnou Horu (po pádu z divize krajský přebor) vysoko 5:1.

Branky Polabanu: Jarschel, vlastní. Poločas: 1:1. Polaban Nymburk 1. poločas: Plaček – Daněk, Kotek, Krumpholc, Hobík, Hrdlička, Ruszó, Jarschel, Vacík, Vaníček. 2. poločas: Plaček – Provazník, Daněk, Brynych, Filip, Wiehl, Kotek, Jarschel, Svoboda, Ruszó, Vaníček.