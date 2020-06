Trenér Zdeněk Šmejkal si zahraje proti svému diviznímu týmu Poříčan

Fotbalisté se už po dlouhé pauze zaviněné koronavirem dostávají do provozní teploty, některé okresní celky hrající vyšší soutěže (I.B třída – divize) sehrají o víkendu další porci přátelských zápasů. Zajímavý souboj odehrají divizní Poříčany, které změří své síly se Šmejkal teamem. Tedy mužstvem sestaveným otcem a synem Šmejkalovými. „Budou to bývalí hráči Českého Brodu, co jsme měli s tátou v divizi dříve. Bude to spíš takový sranda mač,“ uvedl Zdeněk Šmejkal mladší, kouč Poříčan.

