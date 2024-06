„Byli jsme s jedním kolegou z Čech pozvaní na skautský turnaj hráčů U16 – U19. Byl to turnaj akademii z Lagosu. Viděli jsme třináct utkání. Dva dny jsme sledovali mladé hráče a vytvořili jsme dva týmy těch nejvíce talentovaných hráčů, co jsme viděli. Ty mezi sebou hráli poslední den další utkání, z nich jsme vytipovali deset nejlepších hráčů, kteří jsou připraveni pro evropsky fotbal. Opravdu velice šikovní kluci,“ uvedl ke své zahraniční zkušenosti Šturma. „Viděli jsme tři fotbalové akademie a různé podmínky pro fotbalový růst těchto hráčů,“ pokračoval.

Tamní hráče sice nikdy neviděl, ale s jejich identifikací problém s kolegou neměli. „Já jsem si vždy vzal na sledování jeden tým, kolega Michal Sobota tým druhý. Každý jsme sledovali svoje hráče a navzájem se informovali. Zajímala mě individuální práce hráčů, herní činnost jednotlivců i chování hráčů v různých herních činnostech. Třeba jak se chová hráč při zakládání útočné fáze hry, jak se chová při ztrátě míče, přepínání z útočné do obranné fáze hry, jak je platný pro svůj tým a mentalitu hráčů. Potom jsme si dělali poznámky a společně s kolegou konzultovali postřehy. Vybírali jsme to nejlepší, co tam bylo,“ popsal hlavní body své práce.

Fotbalisté v Lagosu nemají zrovna ideální podmínky pro trénování a zápasy. „Některé tréninkové plochy byly opravdu divočina,“ usmál se Šturma. „Ale my jsme byli na slušném stadionu, kde se hraje nejvyšší liga. Stadion byl uzavřený, tribuny starší, ale bylo vidět, že se prostory opravují. Na hřišti byla umělá tráva, na které se hraje i u nás. Musím říci, že mě tento stadion mile překvapil,“ řekl fotbalový kouč.

Jeho hlavním africkým posláním bylo rozšířit si obzory, vidět nové hráče, kteří by mohli třeba jednou do Evropy zamířit. „Trenér, který momentálně nemá klub, se musí vzdělávat a připravovat se na budoucí angažmá. Proto i já studuji, učím se novým věcem a stále sleduji mladé hráče pro budoucnost. Jelikož už se v profi fotbalu pohybuji přes pětadvacet let, znám se s různými manažery a jeden z nich nás pozval. Chtěl vědět náš názor na mladé hráče, kteří by se mohli prosadit v České nebo Slovenské republice a potom i dále v Evropě. Máme tam velice dobré kontakty a musím říci, že tam jsou opravdu velice dobří mladí hráči,“ uvedl trenér, který už byl na stážích v Zenitu Petrohrad, Juventusu Turín, Laziu Řím, Realu Madrid a Valencii.

Momentálně je na volné noze. „Zatím smluvně vázán nejsem, probíhají různá jednání a uvidíme, co přinesou nejbližší dny. Jsem připravený, dostatečně odpočatý a moc se těším na novou pracovní výzvu,“ je připravený Šturma, jež na konci minulého roku skončil v Třinci, kde byl ředitelem klubu a předsedou představenstva.

Lagos pro něho nebyla jen sportovní a fotbalová zkušenost. „Tento africký skautink mě opět něčeho dobrého do života naučil a otevřel mi další obzory pro budoucnost. I když Nigérie je velice zvláštní země. Necítil jsem se na ulicích moc bezpečně. Bydlet a žít bych tam opravdu nechtěl,“ zasmál se muž, který pochází z Křince. „Musíme si vážit toho, kde žijeme a kde můžeme pracovat. Ale hráči, se kterými jsme se setkali, byli velice skromní a učenliví. Rád se do Afriky někdy vrátím,“ dodal.