Lysá – Rejšice 3:6

Lysé chybělo osm borců a to se muselo projevit. „Odehráli jsme to s tím, co jsme měli,“ ulevil si hrající trenér lyského mužstva Václav Sosnovský.

Lysá prohrávala v poločase o dvě branky, nakonec padla o tři góly. „Soupeř byl hodně živý, byl lepší na míči a měl i více brankových příležitostí,“ uznal lyský trenér. „Na naší straně byla vidět spousta nepřesností, kvalita byla na straně soupeře. Prohrávali jsme už jedna čtyři, pak jsme snížili na tři čtyři. Asi dvacet minut ve druhém poločase bylo dobrých, jinak to nebyla žádná sláva,“ dodal Sosnovský.

Branky Lysé: Hanke, Veselý, Matouš Brabec. Poločas: 1:3.

Slovan Lysá nad Labem: Rathouský – J. Kříž, Kubín, Matěj Brabec, Schneiberg – T. Kříž, Matouš Brabec, Kozdera, Veselý – Ježek, Hanke, střídali Horváth, Pokorný.