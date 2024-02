Lídr fotbalové I.B třídy skupiny C z Městce Králové se vrhnul s plnou vervou a nadšením do zimní přípravy a v jarní části sezony bude chtít určitě udržet svůj devítibodový náskok v čele soutěže. Změny v kádru nebyly podle trenéra Jana Šmidrkala hlavním tématem dlouhého zimního odpočinku, jeden novic se v týmu ale možná přece jen objeví.

Pokud něco dobře funguje, je zbytečné do toho zasahovat nebo nějak měnit. Tak nějak asi smýšleli bafuňáři v Městci Králové, neboť jejich kádr nedoznal žádných změn. „Jsem strašně šťastný, že se mi s manažerem klubu Romanem Šádkem povedlo to, co jsme si předsevzali. Nikdo náš kádr neopustil a nikdo nepřišel,“ řekl trenér královéměsteckého týmu Jan Šmidrkal. „Tato parta lidí, která prolétla podzimní částí sezony, má dobrý charakter i fotbalové schopnosti, tak jsme do toho nechtěli výrazně sahat. Jedinou posilou bude nejspíš Vojta Drobný, který se pokusí restartovat kariéru, když po dvou letech zjistil, že mu fotbal a fotbalová kabina chybí,“ usmál se Šmidrkal.

Ten znovu potvrdil, že mužstvo nikdo z hráčů neopustil a nezamířil jinam. „Jak už jsem zmínil v předchozí odpovědi, nikdo neodešel. Jsem za to moc rád, protože není tajemstvím, že máme pár kluků ´mimoměsteckých´ a tohle může být vždy ošidné. Ale naši ´Pražáci´ (smích) jsou u nás spokojeni a na jaře budou pokračovat v SKMK,“ podotkl radostně kouč prvního celku tabulky.

Jeho tým začal přípravu na jarní část sezony druhý týden v lednu. „Najeli jsme do osvědčeného a pro kluky zábavného systému dvou tréninků, kdy jeden je zaměřen na nabírání kondice a druhý je herní, takže zábavný. Kondici nabíráme na běžeckém ovále v Městci Králové a pro účely hry máme pronajatou halu v nedalekých Hlušicích,“ popsal stručně přípravu kouč Městce Králové, který vyloučil možnost uspořádání soustředění už dlouho dopředu. „Soustředění je pro mě na této úrovni zbytečné. Nemyslím si, že by si kluci měli brát dovolenou, abychom mohli někam vycestovat a dělat to, co můžeme v Městci, někde na horách. Co se týče tréninkových teambuildingů, ty samozřejmě máme, ale jsou jednodenní,“ culil se Šmidrkal.

Hlavní náplní celé přípravy je jak kondice, tak herní dovednosti, na tyto faktory se tým zaměřuje. „Jak už jsem zmínil. Jeden trénink je zaměřený na kondici a druhý na práci s míčem. Obě složky jsou v podstatě zaměřené na to, nevypadnout z fotbalového rytmu. Pokud počasí dovolí, už bychom se pomalu chtěli přesunout na trávu,“ řekl lodivod lídra I.B třídy.

Městec Králové měl v plánu tři přípravná utkání. „Jedno už jsme odehráli s Chlumcem nad Cidlinou B (prohra 1:11) a další dva zápasy nás čekají. Mám jasný záměr. Protočit co nejvíce lidí, snažím se zapojit i dorostence. Většinou s otevřenou pusou koukají na to, co to je za fofr,“ řekl pobaveně Šmidrkal, který si z přípravných mačů velkou hlavu nedělá. „Od těchto zápasů nečekám vůbec nic (smích). Příprava je pro mě vážně příprava. To, abych zkoušel taktické věci a ladil to do sezony, na to není prostor. Naopak se snažím využít přípravu pro to, abychom úplně nepřestali kamarádit s míčem a aby dostalo co nejvíce kluků šanci. Městec má zajímavé dorostence a ti musí vědět, že se s nimi počítá,“ dodal královéměstecký trenér Jan Šmidrkal.