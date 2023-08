Novým trenérem a sportovním manažerem zároveň se stal Jan Sekera. Tomu by měl vypomáhat Jan Procházka. To jsou hlavní změny v realizačním týmu. Ty v kádru jsou také celkem velké. Slovan získal Kanavala, který působil naposledy v Německu, dále Kaisera z Horek a především Kořínka z Kosmonos, druhého nejlepšího kanonýra divizní skupiny B v loňské sezoně. Trenér navíc zkoušel dva mladíky z Kolína a zálusk měl ještě na dalších hráčích. V týmu naopak skončili Mišák, který se vrátil po letech do Břežan, a nebezpečný útočník Jiráň, jenž zamířil do Německa. „Změny jsou hlavně v tom, že náš kádr čítá dvacet tři hráčů se dvěma gólmany a zlepšil se přístup některých hráčů, kteří cítí tlak na svůj post a to je velký přínos,“ uvedl ke změnám v kádru kouč Jan Sekera.