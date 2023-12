Lhal bych, kdybych řekl, že ne. Kdyby mi někdo řekl před sezonou, že tomu bude v ,,poločase“ takto, tak ho s klidným svědomím pošlu léčit se na psychiatrii (smích). Hlavní spokojenost ovšem panuje s předvedenou hrou, která má větší a větší parametry. Lidi chodí, fandí, tleskají, a když se s nimi po zápase v hospodě bavím, kvitují naši předvedenou hru. To je pro mě velké ocenění. Kvůli nim to hrajeme.

Podzim jste projeli náramně až na jediné škobrtnutí. Je vám líto, že jste jednou prohráli?

Absolutně ne. Je to ten zápas, který ,,musí“ přijít. Vrátil nás zpět na zem a my si uvědomili, že bez práce to nepůjde. Samozřejmě je smutné, že to bylo v derby v Rožďalovicích. Bydlím tam, ale to je osobní stránka věci. Každopádně tento zápas beru spíše jako ,,výhru“, která nás posunula k lepším výkonům. Pokud by prohra nepřišla, přišla by v jiném zápase. O tom jsem přesvědčený. V mé fotbalové rovině jsem si v tomto zápase uvědomil, že moje místo už bude jen na lavičce. Do kopaček se už neobuju.

Ve třinácti zápasech jste dostali pouhých jedenáct gólů. Je tedy defenziva vaší nejsilnější zbraní?

Apeluji na kluky, aby po ztrátě míče šli ve sprintu za balon a naše obranná činnost vycházela z kompaktní obrany. Je potřeba si uvědomit, že první obránce je útočník. Když si v hlavě rekapituluji góly, bylo to po nedůslednosti v souboji, ale žádný snad nepadl z přečíslení. Je potřeba si přiznat i kvalitu našeho týmu v čele s naším brankářem Vasylem Ihnatyshynem. Jeho přínos pro naši hru je obrovský. Vyhýbala se nám také zranění, proto jsme mohli vše dobře sladit.

Vaše hra se točí okolo zkušených borců jako Vobořil, Hanzlík, Vondrka. Jsou to ti paví lídři?

Celý Městec si uvědomuje, co pro nás tito kluci znamenají. K této trojici bych určitě přiřadil i Ondru Bejbla. Všichni to jsou jediní přespolní hráči. Jsme velmi rádi, že je máme. Jsou to výborní fotbalisti, ale především super kluci do kabiny a naši mladí by si měli vážit toho, že mají možnost sedět v jedné kabině s takovými fotbalisty. Každopádně je fotbal kolektivní sport a podle mého názoru je důležitý každý hráč v kabině. Jestli to je Honza nebo Pepík je jedno. Každý máme své místo v kabině a každý pomáhá skládat dílky finální mozaiky.

Před sezonou a v jejím průběhu kádr doznal několika změn. Jak se posily osvědčily?

Už tady o tom padla řeč. Radek Hanzlík a Ondra Bejbl skvěle zapadli. Nesmíme ovšem zapomínat ani na navrátilce Lukáše Kubelku, který přišel do rozjetého podzimu. Myslím, že ta chemie vznikla velmi brzy. Všichni jsme pochopili, co chceme hrát a až na pár kosmetických vad to fungovalo. Věřím ovšem v to, že do jara na nás budou soupeři lépe připraveni, proto už teď přemýšlím na detailech, které by nás posunuly zase dál.

Vaši hráči nepatří mezi nejlepší kanonýry soutěže a góly jsou rozděleny mezi více hráčů. Těší vás to více, nebo byste měl raději v týmu kanonýra, o kterého by se mužstvo mohlo opřít v každém zápase?

O tom vůbec nepřemýšlím. Myslím, že hra má pevné systémy, kterých se kluci drží, v nichž se může do gólovky dostat každý. To, že útočníci nemají více branek, je tím, že si ještě musí zvyknout na hru, kterou produkujeme. Je založena na četnosti centrů, kterých je každý zápas dost a dost. Pokud budou v dobrých prostorech, budou se prát o pozice krále střelců. Každopádně i konkurence je obrovská. Pařízek, Klimpl, Ramšák, Puk… To jsou hráči, kteří převyšují tuto soutěž.

Máte za sebou sezonu snů. Je ale něco, co vás naštvalo nebo co se vám v průběhu podzimu nelíbilo?

Hra týmu měla lehčí výkyvy, ale to je normální. Vše jsme dokázali ustát, a naopak naše forma gradovala. Já otázku převedu do pozitivní roviny. Líbí se mi, že se potkávám prakticky každý zápas se svými kamarády, se kterými jsem hrával. Je milé si v týdnu volat a hecovat se (smích). Člověk vše musí brát, že je vše jenom fotbal a děláme to pro radost. Pak ovšem přijde takový zápas jako v Býchorech), kde na vás řve půlka nesoudných lidí, převážně dam, které ze sebe sypou taková slova, která ani největší hulvát nezná. Ale to bych se zase naštval.

Budete se snažit kádr před odvetami ještě posílit nebo doplnit? Už máte někoho domluveného?

Dali jsme si týden až čtrnáct dní off, pak si s Romanem Šádkem sedneme a vyřešíme vše potřebné. My to máme ale asi jasné. Kádr má obrovskou kvalitu. Abychom přiváděli přespolní posily, to nechceme. Touto strategií klub nepůjde. Jestli doplní kádr jeden až dva místní fotbalisté? Možná. Budeme se spíše soustředit na udržení stávajícího kádru, který bych nechtěl moc měnit ani do budoucích let. Mým cílem je zapracovat odchovance. Chudoba, Kopecký, Král či Štál mají na své roky velkou kvalitu a potenciál. Městec se má na co těšit.

