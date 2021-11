Sezonu nelze hodnotit jinak něž jako velice nepodařenou. Kde hledat příčiny toho, že jste předposlední a získali jste jen pět bodů?

Podzimní část sezony se nám hrubě nevydařila, s tím absolutně souhlasím. Před začátkem jsme si nedělali přehnané iluze o síle našeho kádru, ale rozhodně jsme se necítili na pět bodů. Ani výsledky v přípravě tomu moc nenasvědčovaly. Bohužel ukázalo se, že nemáme dostatečně zkušený kádr na to, abychom zlomili utkání, v nichž jsme byli minimálně rovnocenným soupeřem.To bylo hned několik utkání – Vlašim, Kosoř, Hřebeč, Tuchlovice, Lhota, Poděbrady, Český Brod. Po konci Martina Škareckého, odchodu Tomáše Svobody a Martina Dudly zůstala role lídrů na ostatních hráčích, kteří ač věkem možná ještě nejsou tak zkušení, ale působením i ve vyšších soutěžích by měli mezi tahouny patřit. Bohužel to se nenaplnilo, ať už vinou zranění, nebo náročností zaměstnání. Fotbal na úrovni krajského přeboru a divize je z mého pohledu jedním z nejvíce náročných soutěží na amatérské úrovni. Samozřejmě letní doplnění kádru se odvíjelo od možností, jaké jsou v kontextu celého klubu, což se často v letech minulých neřešilo.

Zažil jste někdy v kariéře vy osobně takový výsledek? Pět bodů je opravdu málo…

Ano, pět bodů po patnácti kolech je zoufale málo. Ale ve fotbale se pohybuji čtyřicet let a s takovým stavem po podzimu jsem se již v dospělé kategorii jako hráč setkal i ve vyšší soutěži. Myslím, že je důležitá soudržnost mužstva, i když se nedaří. To je také jeden z důležitých atributů, který mě osobně drží nad vodou. Mužstvo je složené v podstatě z odchovanců a hráčů z blízkého okolí, kteří mají k regionu nějaký vztah.

Bohemia má konečně hlavního trenéra. Mužstvo povede Tomáš Staněk

Prožili jste těžký podzim. Neměl jste někdy chuť s postem trenéra skončit?

Pravdou, ač chceme nebo ne, o úspěšnosti v dospělé kategorii rozhodují body. Těch máme málo a my za to neseme jako trenéři odpovědnost. Několik kol před koncem podzimní části jsem nabídl svoji funkci vedení klubu k dispozici ve snaze střelit do mužstva nějaký impuls. Na druhou stranu nechci od týmu utéct, protože já jsem si ty hráče vybral a já jim stále věřím. Nakonec výkonný výbor klubu na moji myšlenku nepřistoupil.

Našel jste na nepovedené podzimní části sezony přece jen nějaká pozitiva?

Pozitiva se samozřejmě najdou. Mimo utkání v Dobrovici, s Klíčany a v Poříčí jsme se soupeři herně drželi krok, bohužel se to nepodařilo přetavit v bodový zisk. Do mužstva se nám podařilo zabudovat talentované hráče z našeho dorostu ročníky 01 Krušínský, Vaníček, ročníky 02 Jarschel, Bartoš, Ouředník, a ročníky 03 Wiehl a Hrdlička. Ti se stali nedílnou součástí mužstva. To je cesta, kterou jsme se rozhodli jít a která by měla po doplnění kádru o dva až tři zkušené hráče stále pokračovat. Pozitivní je pro mě i tréninková morálka, která se i přes nezdary stále držela na vysoké úrovni.

Jak jste motivoval mužstvo v době, kdy jste šli od porážky k porážce. To muselo být hodně těžké…

Ty porážky nás samozřejmě ubíjely. A pokaždé se motivovat do dalšího utkání není jednoduché.

Dali jste jen čtrnáct gólů, což je nejméně v soutěži. Několikrát jste během sezony bědoval nad hrůzostrašnou produktivitou. Bylo právě střílení gólů vaším největším problémem?

A vědomím toho, že si to mužstvo ve spoustě zápasů šance vytvořilo, všichni věřili v to, že se to musí zlomit. Bohužel to nedopadlo. Tak to někdy ve fotbale chodí.

Na konci sezony jste přemluvili zkušeného Martina Škareckého, aby pomohl. Pomůže i na jaře?

Martin Škarecký v létě skončil po vzájemné dohodě, ale stále jsme byli ve spojení. Na poslední tři kola jsme se dohodli, že nám pomůže, a myslím, že to bylo znát. Bohužel se zranil. Na jarní část sezony bychom ho rádi měli, záležet bude na něm, v jaké roli se představí.

Dají se očekávat velké změny v kádru během dlouhé zimní přestávky?

Víme, že máme málo zkušeností v mladém kádru, proto bychom v zimě chtěli přivést dva až tři zkušenější hráče, kteří by mužstvo podrželi do defenzivy, ale hlavně ve střílení branek. V tom jsme zatím nejhorší v soutěži.