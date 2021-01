Na startu sezony před vámi stál pořádně těžký úkol. Konsolidovat úplně rozpadlé „divizní“ mužstvo. Podle výsledků a současného postavení se vám to povedlo…

Věděli jsme, že nás nečeká nic jednoduchého. Pokud se někdo podíval na statistiku loňské sezony, tak mohl poměrně jednoduše zjistit, že když v loňském roce nepřišel do béčka pomoci nikdo z áčka, tak jsme neuhráli ani bod. Tuhle nelichotivou bilanci se nám podařilo naštěstí změnit, nějaké body jsme už uhráli. Ale jak moc se nám vše povedlo, to si můžeme říct, až bude sezona uzavřena.

Po osmi odehraných kolech vám patří pátá příčka tabulky, na kontě máte dvanáct bodů. Je to odraz vašich výkonů?

Myslím, že je to celkový odraz naší práce. Před sezonou jsem říkal, že bych byl v této sezoně rád za klidný střed tabulky a přál jsem si, abychom hráli fotbal, který bude bavit fanoušky. Klukům dlouhodobě říkám, že kvalitu na horní příčky určitě máme, ale musíme věřit v náš herní styl, stále hrát jako tým a makat jeden za druhého. Pokud jsme toto plnili, pak se nám dařilo i výsledkově. Naopak v Býchorech jsme toto neplnili a také jsme výsledkově propadli.

Z prvních tří týmů a aspirantů na postup jste prohráli jen se Semicemi. Porazili jste Sadskou i Pečky. Jsou Semice nejsilnějším týmem soutěže?

Všechny z těchto uváděných týmů mají kvalitu. Ale Semice pro nás byly určitě nejtěžším soupeřem. Myslím, že jsou jasným aspirantem na postup. Moc se těším na jarní odvetu, protože jim máme z podzimu rozhodně co vracet. Každopádně nerad bych tu chválil jenom Semice. Velmi dobře proti nám zahrály již zmiňované Býchory, i třeba Jíkev. Ale ať hrajete s prvním nebo posledním, každého musíte respektovat. Hraje se o body, každý zápas začíná za stavu nula nula, nikdo vám nic bez boje nedá, každý vás chce porazit. A to je na fotbale krásné.

Na co nebo na koho jste se mohli spolehnout ve chvílích, kdy se vám nedařilo?

Po prvních dvou kolech jsme měli nula bodů a skóre dva ku sedmi. Nebyl to tedy úplně ideální start do soutěže a začaly se objevovat názory, že na to tenhle tým nemá, že ti kluci nemají na to, aby hráli kombinační fotbal, a že mají jenom nakopávat a bojovat o míč. Já jsem kluky přesvědčoval, ať tyhle názory neposlouchají, ať věří ve svoje schopnosti, v sílu týmu, a v to, co chceme hrát. Věřím, že jsme ve zbytku odehraných utkání ukázali, že tenhle tým na to určitě má. Zároveň nám hodně pomáhají i fanoušci Ostré, kteří nás podporují jak na domácích, tak venkovních utkáních a za to jim patří velké poděkování.

Který z výkonů byl váš nejlepší a na který zápas byste nejraději zapomněl?

Vyzdvihl bych tři momenty. Prvních sedmdesát pět minut v Pečkách, kde jsme domácí přehrávali a hráli jsme fotbal velmi slušných parametrů. Bohužel posledních patnáct minut mi dojem ze zápasu hodně pokazilo a kluci si k tomu v šatně poslechli svoje. Druhý moment bylo posledních pět minut se Sadskou, kdy jsme hráli v deseti lidech a dokázali jsme z tři jedna vyrovnat na tři tři. Třetí moment bylo zápisné po domácí prohře s Městcem Králové. Na hřišti nám to sice moc nešlo, ale na baru jsme byli neporazitelní! Jako nejméně podařené hodnotím již několikrát zmiňované utkání v Býchorech. Tam nás domácí jasně předčili v bojovnosti a nasazení a zcela zaslouženě nás smázli.

Sedm gólů z devatenácti nastřílel Lukáš Dozorec. Je právě on hlavním tahounem ofenzivy?

Dóza (Lukáš Dozorec) vždycky góly dávat uměl a není náhoda, že si ho už v dorosteneckém věku trenér Kafka „vytahoval“ do áčka. Myslím, že i Dóza však tuší, že těch gólů mohlo být i více. Já bych tu však nechtěl vychvalovat jednotlivce. Pro mě je důležité, že se nám jako týmu daří vytvářet si šance a jestli dá gól Dóza, Wolfik (Wolf), Zapo (Zápotocký) nebo někdo jiný, to mě zajímá už méně.

Dostali jste dvacet branek, což je po nováčkovi ze Žiželic nejvíce (spolu s posledním Bílým Podolím). Tlačí vás nejvíce bota v obranné činnosti?

Obranná činnost je dlouhodobě naší největší bolestí. Vysoký počet obdržených gólů není náhoda, už v loňském roce jsme měli průměr skoro tři obdržené góly na zápas. Bohužel to vychází z toho, že kluci v sobě nemají od mládí do defenzivy téměř žádné návyky. Někteří doteď nechápou principy zónové obrany a zajišťování, protože je to vlastně nikdy nikdo neučil. Nicméně teď už to jde i za mnou, protože teď jsem trenér já a žádné velké zlepšení nenastalo. Na defenzivní činnosti jsme chtěli přes zimu hodně zapracovat. Uvidíme, jestli k tomu dostaneme prostor, protože ve dvou lidech se toho moc natrénovat nedá.

Na co budete chtít hlavně navázat, až se soutěže opět rozběhnou?

Určitě budeme chtít navázat na utkání, ve kterých se nám dařilo jak herně, tak výsledkově. I nadále budu chtít, abychom hráli aktivní kombinační fotbal, který bude bavit jak nás hráče, tak fanoušky. Zároveň doufám, že kluci neztratili chuť trénovat, makat na sobě a zlepšovat se. Obecně přeji všem týmům, ať se jich tato divná doba dotkne co nejméně, ať už po finanční nebo hráčské stránce.

Na závěr bych chtěl popřát všem čtenářům, hráčům, trenérům, rozhodčím, funkcionářům, fanouškům i do redakce, hodně štěstí a zdraví do roku 2021.