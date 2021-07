Pátek – Krchleby 4:5

„Na zápas jsem se hodně těšil, měli jsme slušnou sestavu a očekával jsem podařené utkání. Navíc jsme hráli doma a chtěl jsem, abychom vyhráli. V první minutě jsme dali branku a věřil jsem, že všechno probíhá podle představ. Krchleby nás ale vyvedly z omylu. Otočily stav a byly lepším týmem. Hosté byli pohyblivější a tři jejich hráči strhli ostatní. Od nás to byla katastrofa. Ve druhém poločase jsme vystřídali skoro celou jedenáctku a bylo to o něčem jiném. Navíc jsme mohli v poslední minutě vyrovnat, ale neproměnili jsme pokutový kop. Je to pro mě velké zklamání, hráčům jsem k tomu řekl svoje. V chůzi to prostě nejde,“ zlobil se na své svěřence trenér páteckého celku Luboš Vondra.

Branky Pátku: Málek, Novák, Leština, Kladívko. Poločas: 1:3.