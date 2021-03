Amatérští fotbalisté mají nyní dlouhou pauzu. Už se vám stýská po trénincích, zápasech a kolektivu?

Ta pauza je opravdu dlouhá. Stýská se mi po všem, co se týká fotbalu – tréninky, zápasy, kolektiv i jako divák na tribuně.

Jak trávíte volno? Udržujete se v kondici nebo spíše odpočíváte?

Volno trávím aktivně, jak se dá. Je to obtížné, když je vše zavřené (posilovny, wellness, bazény). Chodím běhat a cvičím doma. Byl jsem i párkrát na běžkách.

Těsně před startem letošní sezony jste se v Kněžicích rozhodli, že do sezony nenastoupíte? Jak celou situaci vidíte s odstupem času?

Měli jsme problém s šířkou a kvalitou kádru, pár kluků bylo dlouhodobě zdravotně mimo hru, jiní to zase nedávali pracovně. Na krajskou soutěž to bylo moc. Bohužel došlo na to, že jsme museli ještě před soutěží odstoupit.

Je nějaká šance, že by se Kněžice vrátily na fotbalovou mapu?

Místním lidem není lhostejné, co se stalo a s podporou obce jsme na dobré cestě, aby se fotbal v Kněžicích zase rozběhl. Dovolím si už teď říct, že od nové sezony se fotbal v Kněžicích bude hrát.

Vy osobně jste v létě řešil, kam zamíříte. Odolal jste nabídkám Polabanu Nymburk nebo Bohemie Poděbrady a zamířil jste do Rožďalovic. Proč jste se rozhodl právě pro Trnavan?

S Bohemkou už jsem byl takřka domluvený, hrál jsem tam před dvěma roky. Byl to super půlrok, moc jsem si ho užil jak po fotbalové stránce, tak po lidské. Za ty dva roky se tam obměnil skoro celý tým od realizačního po hráče. Do Trnavanu jsem šel proto, že hrála velkou roli parta, znal jsem tam skoro celý tým. Také jsem pracovně dost vytížený, tři tréninky v týdnu v Poděbradech bych nezvládal. Rožďalovice za mnou před sezonou přišly, že mají ambici postoupit a jestli bych jim nepomohl. Tak nebylo co řešit.

Není pro vás okresní přebor málo? Nelitujete svého rozhodnutí nezkusit vyšší soutěž?

Každý půlrok dostávám nabídky z vyšších soutěží a vždy se nejprve rozhoduji, jaká tam je parta lidí. Nelituji žádného rozhodnutí, které jsem ve fotbale kdy udělal. V Rožďalovicích jsem spokojený.

Působil jste v několika regionálních klubech. Na které angažmá vzpomínáte nejraději?

Pokud pominu Kněžice, kde jsem doma a kde to budu mít rád pořád, tak určitě nezapomenu na půlrok v Poděbradech. Sedl jsem si tam snad s každým v klubu, těšil se na každý trénink a zápas.

Jako dorostenec jste se stal v dresu Mladé Boleslavi mistrem republiky. Parádní úspěch, na který se nedá zapomenout…

Parádní úspěch, na který se nedá zapomenout. V Boleslavi byly moje nejlepší fotbalové roky, na které nikdy nezapomenu a moc jsem si je užil. Vyhráli jsme titul, zahráli na ligových stadionech. Poslední rozhodující zápas jsme hráli v Jihlavě na hlavním stadionu, každý hráč tam měl snad půl rodiny (smích). Oslavy na hřišti byly nepopsatelné, pokračovalo se v autobuse a samozřejmě doma v Mladé Boleslavi. Budu se opakovat, ale opět se tam sešla parta, která táhla za jeden provaz, když se dařilo i nedařilo. S některými se scházíme dodnes.

Českým fotbalem otřásá úplatkářský skandál. Jaký je váš pohled na celou situaci?

Je to vizitka českého fotbalu. U nás se bohužel některé zápasy nerozhodují na hřišti, ale mimo něj. Zažil jsem to na vlastní kůži, byla jen otázka času, kdy se to provalí. Teď pevně doufám, že ti, kteří za tím stojí, budou potrestáni.

Vy jste se také rozhodl kandidovat do revizní komise Okresního fotbalového svazu. Co vás k tomu vedlo?

Rád bych napomohl k uzdravení fotbalu, abychom nechodili na plac a předem věděli, jak zápas dopadne.

Věříte, že se může český fotbal očistit?

Určitě to nebude hned. To zlo, co ve fotbale je na všech úrovních od nejnižších až po nejvyšší patra, se nevyžene všechno a hned. Ale pevně věřím, že se postupem času fotbal očistí.

Tomáš Živnůstka

Bydliště: Kněžice

Narozen: 30. března 1994

Zaměstnání: Finanční poradenství, zámečník

Znamení: Beran

Záliby: sport, přátelé

Oblíbené jídlo: italská kuchyně

Oblíbené pití: voda

Oblíbený film: Rychle a zběsile, Gladiátor, Gambler

Oblíbená hudba: ze zahraničních Armin van Buuren, Timmy Trumpet, z českých Kabát