Se sportováním je na nějaký čas konec. Jak se může amatérský fotbalista udržovat? Plánujete nějaké individuální tréninky?

Udržovat se každý individuálně samozřejmě nějakým způsobem může, ale ta herní zápasová kondice je specifická a tu si člověk udržuje hlavně s týmem ve hře, což teď bude trochu problém. Neplánuji žádné „individuály“, mám za sebou několik zranění, takže běhání po tvrdém povrchu mi moc neprospívá. Doma ale často využívám rotoped, takže si asi vystačím jen s ním.

Je také možné dostat od trenérů plán. Jde to třeba i v krajském přeboru?

My jsme od trenéra plán dostali, máme během jednoho týdne splnit dvě konkrétní pohybové aktivity.

Kontrola ale není žádná…

To je pravda. Tyhle věci ovšem každý dělá jen sám pro sebe. Jsou hráči, které ta pauza kondičně nijak výrazně nepoznamená, ale pak jsou tací, kteří pokud nic dělat nebudou, tak to na nich bude znát. Teď tím nemám na mysli nikoho konkrétního, ale myslím, že někteří mí spoluhráči se v tom poznají (smích).

Při tréninku u kolektivních sportů je takovým bonusem fakt, že spolu pracuje celá skupina. Donutí se člověk trénovat naplno podle daného plánu?

Člověk ten plán sám dokáže splnit, jak má, ale jsem přesvědčen, že ve skupině by ho splnil ještě lépe. Pokud budu mluvit sám za sebe, tak mě to samotného hlavně nebaví.

Co ale v době volna, když fotbalisté nemohou zajít třeba ani na kus řeči do hospody? Co s volným časem děláte vy?

Jelikož mám teď spoustu školních povinností s odevzdáváním závěrečné práce, tak mi volný čas moc nezbývá a tahle situace mi vlastně i přišla vhod.

Máte za sebou zimní přípravu, která bolí. A nyní nemůžete naběhané kilometry prodat na hřišti. Jak tohle snášíte?

Já osobně s kondicí nikdy moc problémy neměl, takže v tomto ohledu mě to netrápí. Spíše je škoda, že se fotbal přerušil zrovna v době, kdy se z umělky přechází na přírodní trávu, na to jsme se všichni těšili.