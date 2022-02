„Byl to typický a klasický první zápas. Nebylo to o kombinaci a souhře. Do dvanácté minuty jsme dali po brejcích dvě branky. To bylo v době, kdy Ostrá lépe kombinovala, my jsme ale využili své brejky. Díky tomu jsme se uklidnili a začali jsme soupeře přehrávat. Zlepšili jsme i kombinaci,“ těšilo Václava Šlingra, který na lavičce nahradil hrajícího trenéra Matěje Brabce, který je po plastice plavého třísla. „Po změně stran jsme si nechali dát gól na čtyři jedna. Hra byla zase vyrovnaná, postupem času jsme to opět zlepšili a přidali jsme další branky. Naše góly padly po pěkných kombinacích, jeden z trestného kopu. Nikdo se nezranil, takže i z tohoto pohledu jsme spokojeni,“ uvedl Šlingr.

Mladé pušky zařídily svými trefami výhru Sokolče. Daly všechny góly

„Výsledek je pro nás až moc krutý, ale bohužel svými chybami v obraně jsme soupeři většinu gólů vyloženě darovali. Říkal jsem klukům, že je pro mě výsledek tentokrát druhořadý, ale tolik gólů je moc. Klukům z Lysé děkujeme za lekci a doufám, že i pro ně byl zápas přínosem,“ řekl k zápasu hrající trenér Ostré Lukáš Dejl.

Branky: T. Kříž 4, Veselý 2, Pokorný. Poločas: 4:0.

Slovan Lysá: Dittrich – J. Kříž, Müller, Koubek, Šatný (46. Kodeš) – Veselý, Pokorný, D. Novák (46. Kozdera), Choura – T. Kříž, Hanke (28. Ryšánek).