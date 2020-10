Po osmi odehraných kolech jste nasázel osm branek, což je jeden gól na zápas. Co na tuto bilanci říkáte?

Mám z toho samozřejmě radost, nečekal jsem, že se mi bude takto dařit. Jsem rád, že jsme i díky mým gólům získali nějaké body.

V letošní sezoně vám to tam padá. Čím si to vysvětlujete?

Jedním z důvodů může být, že mě trenér staví do útoku. Posledních pár sezon jsem nastupoval často na kraji zálohy, nebo jsem se na hřiště dostal až z lavičky. Chytil jsem se gólově hned v prvním zápase proti Českému Brodu a od té doby jsem vždy věřil, že se v zápase trefím.

Způsob hry Lysé je založen na hluboké defenzivě. Sedí vám osobně tento styl hry?

Styl je uzpůsoben kvalitám našeho týmu. Neřekl bych, že jde vyloženě o hlubokou defenzívu, ale jsme schopní rychle přejít do protiútoku, což mi osobně vyhovuje.

Máte deset bodů a jste na devátém místě tabulky. Je to pro vás překvapení?

Ano, asi nikdo nečekal, že budeme důstojným soupeřem pro jakýkoliv tým v soutěži. Obzvlášť poté, co nám vůbec nevyšla minulá nedohraná sezona. Tým se maličko obměnil, přišlo pár mladých kluků, kteří se skvěle zapojili. Myslím si, že můžeme být zatím celkem spokojení.

S kým si na hřišti nebo mimo něj nejvíce rozumíte?

Na hřišti nám to teď klape s Ondrou Veselým, asistoval mi u několika gólů, v posledním zápase jsem mu taky já na jeden přihrál, takže si navzájem dobře rozumíme. Super balon za obranu mi taky uměl vždycky dát Lukáš Novák, ale ten teď hraje spíš stopera, odtamtud on tak daleko nedokopne (smích). Mimo hřiště si nejvíc rozumím asi se svým bratrem, který se konečně propracoval do áčka. Nicméně myslím si, že máme v tuhle chvíli opravdu dobrou partu, a já si rád popovídám s kýmkoli v týmu.

Trenér Brabec o vás řekl, že konečně zúročujete svoje silné stránky. Jaké to podle vás jsou? A souhlasíte s trenérem?

Řekl bych, že mými největšími přednostmi jsou rychlost a možná výběr místa ve vápně. S trenérem souhlasím, snad to takhle půjde dál.

Téměř celou kariéru jste strávil doma v Lysé, kam jste přišel z Litole…

V Litoli jsem začínal v přípravce a během žáků jsem se přesunul do Lysé, kterou jsem od té doby neopustil. Na Litol vzpomínám rád, bydleli jsme tam, takže začátky mé fotbalové kariéry v Litoli se staly součástí mého dětství.

Určitě jste jako rychlonohý a gólový útočník dostával řadu nabídek. Proč jste je odmítal?

Nabídky jsem moc nedostával, předchozí ročníky pro mě nebyly zas tak gólově plodné. Nabídek bylo jen pár a to už je nějaký čas nazpátek. Odmítnul jsem je asi proto, že jsem se chtěl fotbalem hlavně bavit, a po většinou jsem byl spokojený s tím, jaké mám kolem sebe spoluhráče, s některými kluky jsme dlouhodobě velmi dobří kamarádi.

Sezonu přerušila nucená pauza. Mrzí vás to hodně, když jste měl takovou formu?

Určitě, je to velká škoda. Původně jsem si myslel, že půjde jen o dva týdny, ale teď se bojím, že podzimní část sezony je u konce. Na druhou stranu by se aspoň mohli uzdravit někteří naši dlouhodobí marodi. A co se mě týče, snad dokážu navázat tam, kde jsem přestal.

VIZITKA

Bydliště: Lysá nad Labem

Narozen: 6. září1992

Zaměstnání: produkční

Znamení: Panna

Další oblíbené sporty: běh, posilování

Oblíbené jídlo: cokoliv, co mi někdo uvaří

Oblíbené pití: pivo

Oblíbený film: Harry Potter

Oblíbená hudba: indie rock