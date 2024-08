A co by to bylo za oslavu bez pořádného fotbalu? Na své si přijdou všichni milovníci sportu, protože v rámci této významné události se uskuteční od 14 hodin exhibiční utkání mezi týmem TJ Pátek 40+ a týmem celebrit Real TOP Praha. Tento zápas slibuje nejen napínavou podívanou, ale i mnoho zábavy a zajímavých momentů. A samozřejmě se při tomto utkání myslí i na dobrou věc, vybraná částka bude věnovaná na charitativní účely.

Výtěžek z celé akce poputuje do rukou Diakonie Českobratrské církve evangelické v Pátku. Domov se zvláštním režimem, který pečuje o lidi s Alzheimerovou chorobou či jiným typem demence. Částka ze zápasu bude použita pro nákup dvou zvedáků do stoje pro pacienty v Diakonii. Zvedák pomůže ošetřovatelskému personálu při každodenních úkonech, ať už se jedná o polohování, hygienu a koupání či přesunu imobilního pacienta na vyšetření.

Ale to není vše! Celý den bude nabitý různorodými aktivitami a programem, který zaručeně potěší všechny návštěvníky. Mladí fotbalisté z týmů U15 a U13 se utkají s SK Union Čelákovice a TJ Pátek A změří síly v mistrovském zápase krajské I.B třídy s TJ Sokol Paběnice.

Program obohatí také vystoupení mažoretek SKP Nymburk, které patří mezi mezinárodně oceněné soubory a jejich vystoupení bude jistě pastvou pro oči. Pro ty, kteří si chtějí vyzkoušet něco nového, bude připravena možnost zkušebních jízd na moderních elektrokolech. DJ, který se postará o hudební produkci, je známý moderátor Hitrádia Jirka Ježek alias DJ SMILE.

Závěr dne bude patřit především hudbě. Na pódium vystoupí kapela NASTY BITZ, která svým energickým výkonem završí tento nezapomenutelný den plný zábavy, sportu a radosti.

„Neváhejte a přijďte si užít den plný skvělých zážitků do CCFS ARÉNY,“ zní z úst pořadatelů páteckého klubu.

Hlavní program

10:00 mistrovský zápas kategorie U15 Pátek – Čelákovice

12:00 mistrovský zápas kategorie U13 Pátek – Čelákovice

14:00 exhibiční a charitativní utkání Pátek 40+ - Real TOP Praha – v poločase vystoupení mažoretek SKP Nymburk

16:00 autogramiáda hráčů Real TOP Praha

17:00 mistrovské utkání I.B třídy Pátek – Paběnice

19:00 zahájení hudebního programu – kapela NASTY BITZ

Doprovodný program