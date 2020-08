Tišice – Semice 8:2

„V poli to nebylo tak hrozné, jak napovídá konečný výsledek,“ hlesl po utkání vedoucí semického mužstva Miroslav Čepelka. „Domácí proměňovali šance, kterých měli určitě více než my. Ale my jsme nedali vůbec nic. Konec už byl žalostný. Přesto jsme neměli dostat tolik gólů, i když jsme hráli v kombinované sestavě,“ řekl k utkání Čepelka.

Branky Semic: Uher (z PK), Cáska. Poločas: 2:0.

AFK Sokol Semice: Havránek – Kůrka, Brynych, Novák, Blažek – Pavelka, Cáska, Kamlach, Uher – Jareš, Šimek.