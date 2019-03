Její princip je postaven na soutěživosti fotbalových fanoušků, kteří díky Tiplize nemusí sázet jen na takzvané velké profesionální kluby (v sázkových kancelářích), ale také na kluby svého srdce a domova. Z městeček, obcí i nejmenších vesniček.

Sází se třináctkrát na jaře a třináctkrát na podzim, každý rok tak pozná Tipliga dva vítěze. Dohromady jich tedy poznala osmatřicet v každém okresu České republiky.

Sází se vždy deset vybraných výsledků fotbalového víkendu, a to jednoduchým způsobem. Čtenář volí jedničku – pokud sází na domácí, nulu – pokud tipuje remízu a dvojku – pokud vybral jako vítěze hosty.

K tomu tipuje ještě počet branek v celém kole, to když je nutné rozsoudit pořadí dvou shodně bodujících hráčů.

Existují dvě možnosti sázení. První je pomocí papírových kuponů, druhé je pohodlnější, po internetu. Jen v prvním kole kvůli registraci hráčů je nutné hlasovat pouze pomocí papírového kuponu.

Pro vítěze jednotlivých kol a pro vítěze celé soutěže zajišťuje redakce ceny.

Každý týden také připravuje jednu speciální tiskovou stranu (středeční), na níž čtenáři najdou kompletní pořadí Tipligy, všechny výsledky uplynulého kola i další zajímavosti včetně rozhovorů s vítězi či prezentace sponzorů soutěže.

V Praze a Středočeském kraji se hlasuje ve všech mutacích, tedy Pražském, Mělnickém, Boleslavském, Kolínském, Nymburském, Kutnohorském, Benešovském, Příbramském, Rakovnickém, Berounském i Kladenském deníku.

Největší počet hlasujících je v okresech s největšími městy (Kladno a Boleslav mají kole tří stovek hráčů), celkem se zúčastňuje Tipligy každý týden kolem dvou tisícovek tipérů).

Letos zahajuje Tipliga své „boje“ o předposledním víkendu v březnu a těší se na svých tradičních třináct kol.

Bojovat mezi sebou mohou opět také družstva, což je vlastně soutěž navíc a je hodně napínavá a zajímavá. Stačí vytvořit čtyřčlenný tým, který si stanoví název, a pod tímto jménem bude hrát celou soutěž. Body všech členů týmů se sčítají a máte tak další možnost na výhru.

Nabízíme i přesná pravidla soutěže

1. V ČEM JE PODSTATA HRY?

Jde o to, aby soutěžící správně natipovali co největší možný počet z deseti vybraných fotbalových utkání, které se objeví na tiketu pro dané kolo. Tipovat se může pouze: 1 – výhra domácích, 0 – remíza nebo 2 – výhra hostů. Tikety s dvojtipy 10 nebo 02 budou brány jako chybné a nebudou započítány.

2. KDO SE MŮŽE TIP LIGY ZÚČASTNIT?

Každý fanoušek okresního fotbalu, který dovršil plnoletosti, tedy 18 let. Pokud některou z cen vyhraje soutěžící mladší, nebude mu cena předána. Hrát můžete pouze na své pravé jméno, přezdívky nebudou zaevidovány, falešná jména zjistíme a i během hry z průběžného pořadí vymažeme. Tip ligy se nesmí zúčastnit zaměstnanci VLM ani jejich rodinní příslušníci.

3. JAK SE DO HRY ZAPOJIT?

Vždy od pondělí do středy (kromě svátků) vyjde v našem deníku kupon, který vystřihnete, vyplníte na něm potřebné údaje a do pátku ho doručíte k nám do redakce Nymburského deníku. Od druhého kola budete moci tipovat i na internetu na adrese www.tipliga.cz.

Osobně můžete doručit kupon do redakce do pátku 14 hodin. Odevzdat kupony můžete i na sběrných místech. Seznam sběrných míst je uveden na soutěžním kuponu. Uzávěrka každého kola na sběrných místech je vždy ve čtvrtek spolu s uzavírací dobou daného podniku.

Sběrná místa na Nymbursku jsou Rest. Na Tarase Nbk, Sportbar RZ Nymburk, Rest. U Pařízků M. Králové, Tipsportbar Poděbrady – Palackého ulice, Rest. Dallas – Litol.

Po internetu můžete poslat své tipy (od 2. kola) až do páteční šestnácté hodiny. Každému tipujícímu bude přiděleno startovní číslo, které nalezne ve středečním vydání našeho deníku, kdy budou opět vycházet průběžné výsledky. Toto číslo potom bude používat po celou dobu trvání soutěže.

Číslo je nutné uvádět na tiket kvůli připisování bodů!

4. JAK SE BUDOU TIKETY HODNOTIT?

Za každý správně natipovaný zápas získá tipující +2 body, za špatně natipované utkání -1 bod. Za vyplněný bonusový kód připočteme další dva body. Za celý tiket tak můžete získat až dvaadvacet bodů, ale také minus deset, pokud neuhodnete ani jeden zápas. Pokud se některý z vybraných zápasů neodehraje, nedohraje či odehraje již před víkendem, získávají za něj všichni tipující 0 bodů.

5. CO BUDE ROZHODOVAT O VÍTĚZI PŘI ROVNOSTI BODŮ V JEDNOTLIVÝCH KOLECH?

Jako první budeme brát tzv. Supertrefu, v níž budete tipovat celkový součet všech branek, které padnou v deseti vybraných utkáních pro každé kolo.

Pokud budou mít dva nebo více tipujících shodný počet bodů a ani jeden přesně netrefí Supertrefu, rozhodne bližší tip skutečnému počtu vstřelených branek (tzn. pokud Supertrefa bude např. 20, první čtenář tipne 19 a druhý 22, získá cenu první tipující, protože byl blíže). Pokud by se daní tipující přiblížili Supertrefě stejným rozdílem, přistoupíme na „pravidlo první chyby“. To znamená, že u tiketů těchto tipujících půjdeme chronologicky odshora dolů a tiket, který bude mít první chybu, vypadává ze šance na cenu v daném kole. Pokud se budou tikety shodovat i v chybně tipovaných zápasech, určí pořadí v kole nižší přidělené startovní číslo, protože hráč do soutěže vstoupil dříve.

6. CO BUDE ROZHODOVAT O PRVNÍCH MÍSTECH PŘI ROVNOSTI BODŮ V DLOUHODOBÉ SOUTĚŽI?

Během soutěže to v pořadí na prvních jedenácti místech bude vyšší počet bodů získaných v posledním kole.

Pokud se sejde více tipujících se stejným počtem bodů v konečném pořadí, bude rozhodovat součet tipů Supertrefy ve všech kolech. Pokud by žádný ze soutěžících netrefil správný počet vstřelených branek ve všech vybraných utkáních Tip ligy, určí se pořadí podle toho, kdo byl tomuto počtu nejblíže. Pokud by se daní soutěžící přiblížili skutečnému počtu gólů stejným rozdílem, pak rozhodne nižší startovní číslo, protože hráč do soutěže vstoupil dříve.

7. JAK DLOUHO SOUTĚŽ POTRVÁ?

Celá soutěž bude mít třináct kol. Začíná se o víkendu 23. a 24. března. Soutěžit se bude třináct týdnů. Předání cen nejlepším tipujícím proběhne do čtrnácti dnů od ukončení Tip ligy.

8. O CO SE HRAJE?

V každém kole o plechovky piva Gambrinus, v celkovém pořadí kromě jiného o sud piva a také o dvě vstupenky na lákavý fotbalový zápas Česká republika – Anglie 11. října.

Přejeme všem čtenářům Nymburského deníku v jejich tipování mnoho úspěchů a zábavy.